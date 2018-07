«Det er noen andre som rydder opp søpla ...»

Træna-festivalen er for mange et vakkert eventyr. Flere mil til havs samles årlig mange tusen festivalglade gjester i den lille øykommunen. Som regel er folk flinke til å rydde opp etter seg, men i år ble de som ryddet møtt med flyvende ølbokser.

– Det er veldig viktig å få frem at det var et veldig bra opplegg med tilrettelegging og informasjon om avfall. Til tross for det, var det noen festivalgjester i ett område av campen som ikke var samarbeidsvillige, sier Rolf-Ørjan Høgset i miljøorganisasjonen «In the same boat»

Da de frivillige var innom den mest feststemte delen av campområdet ble de nærmest møtt med avsky.

– Ved et par tilfeller opplevde vi å nærmest demonstrativt bli kastet ølbokser etter da vi skulle informere om miljøet og deler ut søppelposer.

I dag er søppelet for lengst ryddet opp. Høgset tror det dreier seg om et holdningsproblem

– Vi forsøkte å spørre dem hvorfor de ikke ryddet opp etter seg. Svaret vi fikk var at det ikke var så nøye, fordi det kom noen og ryddet opp etterpå. Når folk har fått mye alkohol og stemningen er god er det noen som blir litt likegyldig, mener han.

Ber folk vise respekt for omgivelsene

Telt, poser, plastglass og ølbokser ble stående igjen i hopetall. Likevel presiserer Høgset at området midt i campen hørte til mindretallet og at de aller fleste er flinke til å rydde opp etter seg. Høgset synes det er synd at noen ødelegger for andre.

– Men noen er rett og slett ikke mottakelige. Det er veldig synd. Når du kommer ut på Træna, som er ei naturperle, bør folk vise spesiell respekt for miljøet og omgivelsene, så det er litt rart å se at dette skjer.

Rolf-Ørjan Høgset mener noen få ødela for andre under årets Træna-festival. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Nå er de frivillige allerede i gang med å planlegge oppryddingen til neste års festival. De har vært inne på tanken om å lage et belønningssystem for dem som er flinke til å rydde etter seg.

– Vi skal få til ei ordning der det skal lønne seg å ta vare på søpla si. Dette kommer vi til å foreslå for Træna og andre festivaler. For eksempel en panteordning, sier han.

– Alltid noe som blir etterlatt

Festivalledelsen sier at de til tross for enkelttilfellene ser en bedring fra år til år, noe de tror skyldes en hard miljøprofil.

– Det er noen få som ikke bryr seg, men det er også 90 prosent som bryr seg, sier festivalsjef Jim Ove Marthinussen.

Han berømmer arbeidet de frivillige har gjort med å drive holdningsskapende arbeid og sier de har gjort en god jobb, som førte til at årets festival ble ryddigere enn den i fjor.

– Det ser ikke fint ut, men vi er vant til det. Når man kommer til et campområde og det ser sånn ut, blir man litt oppgitt. Men vi kan ikke gjøre annet enn å rydde opp, sier han.