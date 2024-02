Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En «Cannabisbar» har blitt solgt i noen Spar og Eurospar-butikker, noe som har vekket reaksjoner.

På tampen av handleturen kommer den til syne.

Ved siden av spekesnacks av reinsdyr og flakslodd. En karamell-bar med rosa og grønn innpakning.

«Cannabisbar»

Hva i alle dager er dette?

Villedende markedsføring

På baksiden av godteriet kommer det fram at mesteparten av innholdet er sukker. I tillegg er det melkepulver, palmeolje – og hampefrø.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver, sier at markedsføringen av produktet er uheldig:

– Helsedirektoratet vurderer at produkter og produktnavn som kan bidra til å normalisere bruk av illegale rusmidler, er uheldig, sier Giæver.

Mellom vaskemiddel og dyremat finner man en rekke østeuropeiske produkter, blant annet cannabisbaren fra den polske produsenten Arco Sweets. Foto: Johannes Sæheim Pedersen

Videre forklarer han at det juridiske ansvaret ligger hos Mattilsynet.

– På ingredienslisten står det at produktet inneholder 3,1 prosent avskallede hampefrø. Dette er tillatt, forutsatt at importøren kan godtgjøre at hampefrøene ikke inneholder virkestoffet THC.

Det skriver avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Salten, Arnt Inge Berget, i en e-post til NRK.

– Navnet på produktet kan defineres som villedende da det gir inntrykk av at produktet inneholder store mengder cannabis. Det er en sak som følges opp ovenfor importør, avslutter Berget.

Ivrig selger

NRK tar kontakt med Eurospar, og presenterer kritikken for dem.

– Her har det nok vært en litt ivrig selger fra en leverandør som har solgt dette produktet inn, så har butikken tatt det inn uten at vi har vært klar over det sentralt, forklarer kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland.

Produktet har vært inne i en håndfull Spar og Eurospar-butikker.

Cannabisbaren er nå tatt vekk fra hyllene i samtlige butikker.

Kommunikasjonssjefen forteller at dette er et produkt de ikke vil ha i butikken.

– Det er jo ikke noe ulovlig i produktet, men navnet er absolutt uheldig. Dette er ikke noe vi ønsker å assosiere oss med, fastslår Søyland.

Norgesgruppen legger seg flate etter kritikken, og har nå fjernet cannabisbarene fra samtlige butikker ifølge kommunikasjonssjef Kine Søyland. Foto: Norgesgruppen

Men hvordan kan et slikt produkt ende opp i hyllene til en av landets største butikkjeder?

– I dette tilfellet er det nok en leverandør som er inne i systemet hos oss, men som har flere produkter i sin portefølje enn det som er avtalt med oss, forklarer Søyland.

Kjeden har 25.000 varelinjer i sortimentet sitt, og mange leverandører.

– Hvis en leverandør tar direkte kontakt med butikken så er det ikke noe som går via det sentrale systemet, men det er jo veldig sjeldent at det skjer.

– Vi er helt enige i at dette er uheldig, og et produkt vi ønsker at skal selges hos oss. Derfor har vi også sørget for å få produktet ut av butikken, avslutter Søyland.

Utgått produkt

På baksiden av cannabisbaren står Baza Nordic listet som importør.

– Det inneholder ikke noe ulovlig, og selges i hele Europa. Vi har et produktblad som sier at dette ikke inneholder THC.

Daglig leder Cato Hansen forteller at de ikke tar inn produktet lengre.

– Vi har ikke solgt mye av det. Vi har fjernet produktet fra sortimentet, men dessverre har det dukket opp noen steder, forklarer Hansen.

Bidrar til å normalisere

Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen er enig i kritikken av cannabisbaren.

– Når man tar navnet på et narkotisk stoff, putter det på et vanlig produkt og selger det i en anerkjent butikk-kjede, så er det med på å ufarliggjøre og normalisere cannabis.

Hansen er kritisk til cannabisbaren. Generalsekretæren sier at det ikke spiller noen rolle om produkter inneholder THC eller ikke. Foto: Actis

Butikken som omtales i saken er en Eurospar-butikk i Bodø.

– Eurospar gjør med dette cannabisbaren til et vanlig produkt. Men stoffet det hinter til, er et rusmiddel som gir risiko for avhengighet og psykiske lidelser, og som mange unge sliter med. Det er problematisk, fortsetter Hansen.

Her er cannabis-baren utstilt ved kassa. Godteriet er nå fjernet fra alle butikker i Norgesgruppen. Foto: Johannes Sæheim Pedersen

Actis kommer med en klar oppfordring til butikk-kjeden.

– Eurospar må ta ansvar og snarest fjerne cannabisbaren fra sortimentet sitt. Det spiller ingen rolle om baren ikke inneholder THC. Det er måten det bidrar til å normalisere cannabis som er problemet her, avslutter generalsekretæren i Actis.