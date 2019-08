Under Nordland Musikkfestuke i Bodø serveres det en rekke drikkevarer, blant annet sprit – uten alkohol. I gin & tonic-baren finner du nemlig også gin uten alkohol.

Det nye fenomenet NoLo, som står for «No Low», som igjen betyr ingen eller lavt alkoholinnhold, tar markedet med storm.

Arrangøren har tidligere tilbydd alkoholfritt øl og vin under sine konserter, men i år er repertoaret betraktelig utvidet.

SPÅR SUKSESS: Markeds- og kommunikasjonssjef for Nordland Musikkfestuke, Fredric Persson ønsker å tilby et alkoholfritt tilbud. Foto: Dan Mariner / Nordland musikkfestuke

– Dette gjør vi fordi vi ser at det blir mer og mer trendy. Det er ønskelig med alkoholfritt også på konsert. Da er det viktig for oss å ha et godt tilbud til de som ønsker det, og ikke bare brus, sier pressesjef i Nordland Musikkfestuke, Fredric Persson.

Men det er ikke bare musikkfestuka som satser på det alkoholfrie alternativet.

Ifølge Vinmonopolet blir dette et stadig mer populært alternativ.

Spesielt populært hos unge

Første halvdel av 2019 gikk alkoholsalget hos Vinmonopolet ned, mens salget av alkoholfrie produkter gikk opp med 6,9 prosent.

– Det er økt fokus på helse og velvære som er årsaken til trenden, tror vi. Det er hipt å være sunn. Det er en trend vi har sett internasjonalt i noen år nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Kristine Sanne.

Nå ser det ut til at trenden har slått an i Norge også.

NYTT ALTERNATIV: Kommunikasjonsrådgiver i AS Vinmonopolet, Kristine Sanne sier at ønsker den nye trenden velkommen. Foto: Vinmonopolet

Ifølge Vinmonopolet er det de unge som drikker mest alkoholfritt.

Alkoholfrie alternativ har lenge eksistert på markedet. Det er likevel først den siste tiden det har blitt fokus på at disse skal være kvalitetsprodukter.

– Markedet og folket selv er med på å bestemme hva som skal inn i hyllene på vinmonopolet, forteller Sanne.

– Gir en egen stemning

Og nå kan det se ut til at folket har talt. De vil ha mer av de alkoholfrie alternativene i butikkhyllene.

– Vi synes dette er veldig gøy, og ønsker den nye trenden velkommen, sier Sanne.

I 2015 kom den første destillerte spriten uten alkohol på markedet. Den oppfører seg som sprit og er enkel å blande med blandevann. Man kan enkelt lage cocktails, forteller Sande.

– Vinmonopolet jobber målrettet for å begrense alkoholkonsum og skader. Derfor synes vi at dette er en veldig god trend, sier Sanne. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Det gir en egen stemning å kunne drikke en drink og ikke bare Farris eller eplemost, som man ofte drikker når det skal være alkoholfritt, sier Sanne.

Ved å handle NoLo-alternativer slipper du også unna alkoholavgiften. Du får dermed et premium produkt til en billigere penge, forteller Sanne.

Håper andre arrangører vil tilby NoLo

Persson og Musikkfestuka håper flere arrangører vil tilby alkoholfrie produkter i fremtiden. Han tror NoLo-alternativet vil bli en suksess, spesielt blant unge voksne.

KONSERT: Publikummere følger med under Nordland Musikkfestuke. Foto: Henrik Dvergsdal / Nordland musikkfestuke

Men han kan ikke love billigere priser på drinkene som er uten alkohol.

– Det avhenger av produktet, men de produktene vi har handlet inn er kvalitetsprodukter som koster mye penger. Så selv om alkoholavgiften er borte koster en flaske rundt 500 kroner. Men alkoholfritt øl og vin vil være vesentlig mye billigere, sier Persson.

– Så du kan spare litt penger på det, men kanskje mest dagen etter, humrer Persson.