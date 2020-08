– Visste ikke forskjellen på flo og fjære

Det var i går lokalbefolkninga på Skaug utenfor Bodø la merke til bilen som stod parkert i fjæra.

Eieren var ikke å se. Så begynte vannet å stige.

På ei Facebook-gruppe ble det delt bilder og uttrykt bekymring; hvor var sjåføren? Utpå ettermiddagen stod vannet over dashbordet.

– Vi så det på avstand, og det ble meldt fra til politiet. Bilen hadde også en båthenger, og også den var under vann. De visste ikke forskjell på flo og fjære, sier en tipser til NRK.

Trond Sæthre var en annen som så det hele. Da han kom til stedet søndag ettermiddag, var det så mye vann at bilen hadde begynt å flyte.

– Hjulene var ikke i bunnen i det hele tatt. Hadde det ikke vært for at den var tilkoblet en båthenger, ville den ha rekt av gårde.

– Noen hadde sjøsatt en båt, og dratt på fisketur uten å tenke over at det her er forskjell flo og fjære, sier Sæthre.

Foto: Tipser

Tok det med godt humør

Ifølge TV2 var de uheldige to brødre på ferie.

Kanalen skriver at de hadde med seg to biler, campingvogn og henger med båt, og at de satte fra seg bilen i fjæra i nitiden søndag morgen.

Sjokket var stort da de i 19.30-tiden kom i land og fikk se hva naturkreftene hadde gjort med både bil og henger.

– De fortalte at de var brødre i 50-årene og bodde i Telemark og at de var i Nord-Norge for aller første gang. De viste ikke at det var så stor forskjell på flo og fjære, forteller May-Britt Sivertsen til kanalen, som fikk tatt seg en prat med de uheldige.

Brødreparet skal imidlertid ha tatt det hele med godt humør.

– Synes synd på dem

Det siste døgnet har episoden vært en «snakkis» lokalt.

Mange har dratt på smilebåndet. Men også uttrykt sympati.

– Det er klart at man synes synd i alle som blir utsatt for noe sånt. Det så ut som en høvelig ny bil, sier Trond Sæthre.