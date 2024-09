– Vil jobbe for raskere oppstart av E6 Sørelva-Borkamo

Den 25 kilometer lange veistrekninga mellom Sørelva og Borkamo på E6 ikke er oppgradert siden før andre verdenskrig.

Veistykket har ikke midtstripe og er smal, uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger.

Tirsdag skrev NRK at den trafikkfarlige veistrekninga kan bli utsatt i 10 nye år.

Prosjektet er nemlig ikke prioritert før i siste halvdel av planperioden til Nasjonal Transportplan som går fra 2025 til 2036. Det reagerer både NHO og Saltdals-ordføreren kraftig på.

Stortingspolitiker Siv Mossleth, som representerer regjeringspartiet Sp, sier hun vil jobbe beinhardt for at det ikke skal gå ti nye år før spaden stikkes i jorda.

– Etter Stortingets behandling av NTP ser jeg mulighet for å framskynde strekninga E6 Sørelva-Borkamo og jobber for det, sier stortingsrepresentanten fra Nordland.

Hun viser til at i stortingsbehandlinga av NTP ble følgende poengtert:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, viser til at denne strekningen er den som har dårligst standard på strekningen E6 Saltfjellet–Fauske og har «stått for tur lenge», det er derfor nødvendig å komme i gang med utbygging. Når denne er utbedret vil det medføre at strekningen E6 Trøndelagsgrensen–Fauske har god standard.»

– Jeg vil, sammen med Saltdal kommune, be om et møte med Statens vegvesen for å se på muligheter for å komme i gang, sier Mossleth.