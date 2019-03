– Vi vet at en av tre jenter debuterer før de er 16. Da er det viktig at de er trygge

– For en 14-åring som er klar for å ligge med kjæresten sin for første gang, er det viktig med trygge rammer. Dette handler om å la ungdom få bestemme over sin egen kropp, og ta egen valg og være trygg, sier sentralstyremedlem Elizabeth Åsjord Sire (23) i Unge Høyre.

Forslaget fra ungdomspartiet fikk flertall på Høyres landsmøte lørdag. Både jordmorforeninger, Landsgruppen av helsesøstre, Sex og samfunn og flere partier på Stortinget har tidligere tatt til orde for at aldersgrensen for gratis prevensjon bør senkes.

– Vi håper på flertall for dette i Stortinget, for det haster å få ordningen på plass.

I dag har jenter mellom 16 og 23 år rett på gratis eller sterkt rabattert hormonell prevensjon, som p-piller og minipille.

– Nå kan det gå mot at alle under 24 skal få prevensjon gratis eller til redusert pris. Til nå har de under 16 år vært nødt til å betale full pris, på lik linje med voksne, sier Åsjord Sire.

Forslaget fra Unge Høyre, som er en del av et eget løft for barn og unges psykiske helse, førte til heftig debatt på Høyres landsmøte lørdag.

– Vil øke presset på jentene

UENIG: – Vi har en seksuell lavalder. Da blir det galt om myndighetene på den ene siden skal gi gratis prevensjon til dem som er under 16, mens man på den andre siden sier at de er for unge til å ha sex, sier Sveinung Stensland. Foto: Stortinget

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre var en av dem som stemte imot forslaget.

– Fordi vi har en seksuell lavalder på 16 år, vil det være galt å innføre gratis p-piller til jenter under 16 år, sier Stensland til NRK.

Han frykter også at en gratisordning vil ramme unge, såbare jenter spesielt hardt.

– Gratis prevensjon vil kunne bli oppfattet som en form for aksept av seksuell omgang som rammes av straffeloven. Det vil også kunne føre til økt press på jentene til å være den som tar ansvar for prevensjon. Fordi det er gratis, sier Stensland.

Unge Høyre mener at gratis prevensjon til jenter under 16 år er det beste virkemiddelet mot uønskede graviditeter og et godt tiltak for å få ned aborttallene.

– Det viktigste er at unge jenter har det trygt og slipper å være bekymret for å bli gravid. For andre handler det om at man hemmes i hverdagen fordi man sliter med kraftig menstruasjonssmerter.