– Vi er for avhengige av svenskene på internett

– I dag står vi på bare ett bein. Nesten all norsk datatrafikk til utlandet går via noen få fiberkabler på Østlandet over til Sverige, og det gjør oss svært sårbare, sier fagdirektør Bjørn Erik Eskedal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Et uvær eller en streik i vårt naboland kan i verste fall stoppe mye av internettrafikken i Norge, frykter Nkom.

– I dag står vi på et bein, forteller fagdirektør Bjørn Erik Eskedal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Eskedal mener Norge trenger flere datalinjer til utlandet.

– Databruken som Facebook, videoer på internett og bedriftsdata sendes for det meste via Sverige i dag. Dersom det skjer noe med sambandet til Norge kan i verste fall hele internettet i Norge gå ned. Da blir det opp til svenske myndigheter å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes, sier han.

Sårbare for dataangrep

I en rapport skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at de er bekymret.

– Dersom Norge blir utsatt for dataangrep fra kriminelle organisasjoner, terrorgrupper eller stater er det viktig å sikre at vi har mange fiberkabler som må brytes før kommunikasjonen forsvinner ut av landet, mener Eskedal.

– Når taket snart

– Internett er like viktig som veier, og da må infrastrukturen være deretter, sier datagründer Jan Erik Svensson. Foto: Privat

I framtida vil databruken øke kraftig.

– Det er ikke mage år fram tid i tid før kapasiteten når taket, sier daglig leder Jan Erik Svensson i Arctic Circle Data Center.

Sammen med andre gründere i Mo i Rana prøver han å skaffe penger til en ny datakabel ut av Norge. Planen er at kabelen som har fått navnet Midgardsormen skal gå fra Mo i Rana til USA.

– Vi kan sammenlikne med infrastruktur på vei. Det er vanskelig å kjøre store vogntog på en liten kommunal vei i Utkant-Norge. Vi må ha veier som er tilpasset formålet. Det samme gjelder for digital industri. Skal vi bygge denne industrien må vi ha infrastruktur.

Vil bygge «orm» langs havbunnen

Fiberkabelen skal gå fra Mo i Rana i Nordland til Virginia Beach i USA. Foto: Midgardsormen

Midgardsormen omkranset menneskenes verden i Norrøn mytologi. Den moderne ormen skal gå på bunnen av Atlanterhavet, fra Danmark, med en avlegger til Mo i Rana og videre til USA. Kostnaden blir to milliarder kroner, og staten bør bidra, mener datagründeren.

– Staten bør være med å ta et ansvar for å bygge ut denne infrastrukturen på lik linje med annen type infrastruktur. Offentlig sektor vil ha et betydelig utbytte av en slik kabel, sier Svensson.

Også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ber regjeringa bli mer aktive. Både i å utnytte statseide kabler bedre, og bidra til nye når investorene uteblir.

– Det finnes fiberkabler som går fra Kristiansand til Danmark, som Statnett eier. Staten bør gå inn og tilrettelegge og bistå slik at det blir flere, sier fagdirektør Bjørn Erik Eskedal.

Vi ha Facebook og Google til å betale

Statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) er ikke enig i at situasjonen er så svart som kritikerne beskriver. – Det er 19 føringslinjer mellom Norge og Sverige. Noen av dem har ledig kapasitet, sier han. Foto: OLAV HEGGØ/ FOTOVISJON

Statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) har finlest rapporten fra Nkom, men kan ikke love at staten tar regningen.

– Store internasjonale selskaper som Facebook og Google ønsker å betale minst mulig for digital infrastruktur. Når vi digitaliserer, øker inntektspotensialet. Derfor driver vi en aktiv virksomhet opp mot investorer andre steder i verden for å promotere Norge som en lokasjon for investeringer.

Jóhannesson synes Midgardsormen er et spennende prosjekt, men kan ikke love økonomisk støtte.

– Det er allerede kommersielle aktører inne her, og vi må sørge for at det kommer flere. Dessuten finnes det andre prosjekter også, som det som går fra Ryfylke til Storbritannia.

Samtidig er han klar på at Norge må tenke litt annerledes i framtiden.

– Det blir mer digitalisering inne helse, transport og industri. Vi må skaffe flere arbeidsplasser innen disse sektorene, og da må vi ruste opp landet på dette området, sier han.