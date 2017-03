På Fauske går forventningsfulle ungdommer fra bord til bord for å presentere seg for ulike arbeidsgivere som ønsker å ta inn sommervikarer.

– Det er litt kleint. Jeg er litt sjenert, sier Tina Tamara Olsen.

Venninnen Henrikke Samesson, synes også det er flaut å skulle vise seg fram for bedriftene på sommerjobbmessa, men er opptatt av å gi et godt førsteinntrykk.

– Jeg prøver å ha et fast håndtrykk, øyekontakt og være hyggelig.

De er ferske på jobbmarkedet og drømmer om en butikkjobb eller en jobb ute i frisk natur.

– Det er lov å være litt kresen. Det viktigste er at man trives, sier jentene, som sier de likevel stort sett er åpen for det meste.

– Ville dere sagt nei til en jobb dere egentlig ikke har så lyst på?

– Hmm...det kommer nok litt an på om det er godt betalt eller ikke, smiler de.

Karianne Villumstad Valvik (17) og Thea Emilie Normann (16) er blant dem som jakter på en sommerjobb. Foto: Kari Skeie

– Bruker mye tid på å overbevise unge om at en lagerjobb er ok

I løpet av de siste årene har det vært en nedgang i andelen unge mellom 15-19 år som jobber ved siden av skolegangen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (se tabell).

Direktør i Adecco, Region Nord, Bjørn Wiik, tror årsaken til det er sammensatt.

– Til en butikkjobb kan det gjerne kan komme inn 200 søknader. Samtidig sliter vi med å få ungdom til å ta seg deltidsjobb på et lager og eller i en kantine, sier Wiik.

Regiondirektør Bjørn Wiik i bemanningsselskapet Adecco sier de må bruke tid på å overbevise unge om at "all arbeidserfaring er god arbeidserfaring". Foto: Adecco

– Den generasjonen som vokser opp nå har gjerne blitt fortalt at alt er mulig og at de kan bli hva de vil. Da kan virkelighetens jobbmarked bli et «slap in the face». Vi bruker mye tid på å overbevise unge om at en lagerjobb er ok.

Mens enkelte deltidsjobber er så lite attraktive at knapt noen ønsker å jobbe der, er andre sommerjobber så ettertraktet at bedrifter og kjeder i stadig større grad tar i bruk personlighetstester og omfattende intervjurunder for å kunne sile ut de mange kandidatene.

– Det har oppstått et klasseskille i sommerjobbmarkedet, sier Wiik.

Færre jobber

Men er egentlig ungdom bare mer kresne? Til deres forsvar: Det har også blitt færre jobber å velge mellom.

– Arbeidsmarkedet har blitt mer profesjonalisert. Steder der man tidligere kunne få seg en jobb bare man hadde «to sterke hender», er synkende, sier forsker Dag Ellingsen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han sier kravene i arbeidsmarkedet er gjennomgående høye og at det kan føre til at mange unge uten tilpasset utdanning ikke passer inn.

– Arbeidsinnvandring bidrar også til at det blir større kamp om de ufaglærte jobbene.