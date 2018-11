– Verden er i ferd med å gå til helvete, og er det noe vi i KrF har peiling på, så er det helvete

Det kokte over for lederen for Nordland KrFU, Birgitte Konow (18) da det ble klart at KrF valgte å gå til blå side. Under landsmøtet grep hun oppmerksomheten til de andre delegatene med det sterke ordvalget.

– Det jeg mente med det utsagnet var «klima». Global oppvarming. Det med at «vi i KrF har peiling på dette» er spøk på at vi er et kristent parti. Ordvalget var for å få de til å virkelig lytte, og innse den store krisa vi er i når det gjelder miljø.

Ikke verdens ende, men ...

Konow legger ikke skjul på at klimapolitikken hadde stått sterkere hvis KrF gikk inn i en rød regjering, men hun har fortsatt håp for fremtiden.

– Vi kunne ha samarbeidet med MDG, Sp og Venstre, men vi dro til høyresiden. Der har vi Frp som ikke akkurat er den største forkjemperen for klima og miljøpolitikk, sier Konow.

Den unge lederen har kun vært aktiv i partiet siden i fjor, men har allerede rukket å bli fylkesleder for Nordland KrFU. Hun er klar på at dette er det rette partiet for henne, til tross for at utfallet på landsmøtet ikke ble slik hun ønsket.

– KrF er fortsatt KrF, uavhengig av hvem vi samarbeider med. Det er tungt, men vi hørte jo Knut Aril Hareides visjon og hadde håp. Det ble ikke slik, men det er ikke over enda, sier hun, og legger til:

– Det er ikke verdens ende at vi går i regjering med høyresiden. Vi skal fortsatt kjempe for de samme verdiene og de samme sakene.

Redd for å miste potensielle velgere

Også fylkesleder for Nordland KrF, Ingelin Noresjø, er svært preget av utfallet under det ekstraordinære landsmøtet. Hun beskriver møtet som preget med spent stemning, og tydelig skuffelse for mange, når stemmetallet ble lest opp.

– Dette betyr at partilederen min går av. Jeg frykter at vi taper det velgergrunnlaget vi kunne ha fått ved å gå inn på venstresiden. Dette bekymrer meg og jeg tror ikke dette er bra for partiet.

Noresjø sier at man ikke kan si noe endelig om dette er bra eller dårlig for partiet før man får resultatet av regjeringsplattformen. Men uansett hva resultatet blir, tror hun at dette ikke er bra for fylkene utenfor det sentrale sør, og Vestlandet.

– Mange har tatt kontakt og sagt at hvis vi går til venstre, så vil de velge seg inn i partiet og stemme på oss. Dette er folk som man bare kunne ha drømt om skulle engasjere seg i partiet. Nå mister vi dem. Det er et stort tap.

SKUFFET: Fylkesleder for Nordland KrF, Ingelin Noresjø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dette har vært en til tider opprivende debatt. Tror du at det er et samlet KrF som går ut av kveldens møte?

– Nå er følelsene ganske sterke og flere har nok behov for å ha noen dager for seg selv, men når skuffelsen har lagt seg så tror jeg nok alle er klare for å samle seg rundt KrF igjen. Sår må leges og tanker må tenkes.