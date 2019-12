Det var helt stille. Men så blåste det plutselig opp. Det ble skjebnesvangert for de to mennene som var på jobb for oppdrettsselskapet Lovundlaks utenfor Sleneset i Lurøy forrige fredag.

Da den 28 fot store arbeidsbåten kantret, havnet begge to i havet. En av dem ble reddet av et redningshelikopter. Den andre forsvant i havet.

– Det er tøffe dager på Lovundlaks, skriver selskapet på sin Facebook-side.

Og fortsetter:

– På den ene siden er vi utrolig glade for at én av våre kollegaer kom fra kantringen med livet i behold. På den andre siden er det så uendelig tungt å måtte konstatere at én av oss har kommet bort på havet. Det å forholde seg til disse følelsesmessige ytterpunktene er brutalt, ikke bare for oss, men særlig for de to familiene som er involvert.

Etter en storstilt redningsaksjon fredag kveld og lørdag, endret politiet status for den savnede 32-åringen til «antatt omkommet».

Les også: Slik var været like før båtulykken: – Plutselig sa det bare pang

Nye søk

Denne uka starter nye søk.

– Det vil bli gjennomført skanning av havbunn og strandsøk i aktuelle områder. Det vurderes også bruk av drone i søket. Savnede var iført mørke klær når han forsvant, sier Hege Kvalvik Viken i Nordland politidistrikt.

Politiet jobber med å få en miniubåt med sonar opp til ulykkesstedet slik at de kan gjennomføre undervannssøk. Politiet er også i dialog med lokale aktører som kan bistå i søkearbeidet.

Parallelt med at politiet søker etter den savnede, etterforsker politiet saken som en arbeidsulykke. De har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser av båten. I tillegg vil de avhøre vitner og ha samtaler med lokalkjente som kjenner søkeområdet.

Bare timer før det var slått over til storm, var været slik. Dette bildet ble tatt tidlig fredag ettermiddag. To timer senere hadde nødetatene rykket ut etter meldingen om at en båt hadde kantret. Foto: Frode Johansen

Takker for støtte og bistand

Lovundlaks skriver på Facebook at de ønsker å takke for all støtte og bistand under leteaksjonen og i dagene etterpå.

– Samholdet og kameratskapet i Lovundlaks har alltid vært godt. Det medfører at når en tragedie rammer oss, så slår det ekstra hardt. Samtidig er det også dette samholdet som gjør at vi skal reise oss igjen. Vi skal jobbe oss gjennom den tungen tiden – og vi skal ha alle med oss.