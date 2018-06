De som har stemt for nedleggelse er Ap, Høyre, Frp. Venstre var opprinnelig med på forslaget om en ny ekstern gjennomgang, men har trukket seg og stemte i dag sammen med Ap, H og Frp, ifølge Willfred Nordlund i Senterpartiet.

– Det innebærer at man viderefører den enigheten som Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har hatt om saken, sier Nordlund.

Han mener likevel at siste ord ikke er sagt i saken.

– Det kommer stadig ny informasjon og nye spørsmål. Forutsetningen for enighet om langtidsplanen i forsvaret endrer seg. Det er en helt annen situasjon i nordområdene i dag, enn man så i 2014. Det er noe man må ta innover seg, mener han.

Les også: Tillitsvalgte spår kollaps i den maritime overvåkinga

En annerledes rolle

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve påpekte tidligere på tirsdag at stortingsmøtet mest sannsynlig blir den endelige spikeren i kista for Andøya flystasjon, men at flystasjonen kan ha en annerledes rolle i fremtiden.

Stein Sneve tror det blir dårlige nyheter for dem som ønsker fortsatt drift på flystasjonen på Andøya. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Han er ikke overrasket over at nedleggelsesforslaget opprettholdes.

– Det var ikke overraskende i det hele tatt. Det har ligget i kortene siden valgnatten sist høst. Jeg tror kampen er over for Andøya slik vi kjenner det i dag og med den tunge funksjonen i lokalsamfunnet. Den kan nok få en rolle, for eksempel som avlastingsflyplass.

– Tror du det blir ro i saken nå?

– Jeg tror man på Andøya må innse at løpet er kjørt. Jeg vil tro at de vil tjene på å legge dette bak seg og ta imot dette som er sagt ganske klart i Stortinget at storsamfunnet vil hjelpe Andøya med denne omstillingen.

– Et enormt engasjement

Lokalbefolkninga på Andøya har kjempet for å beholde flystasjonen sin, men det kan se ut til at de har kjempet til ingen nytte. Det er en unik kamp som er kjempet.

– Hvis man sammenlikner med kampen for å beholde hovedflystasjon i Bodø, så er intensiteten og engasjementet fra lokalbefolkninga på Andøya vært mye større, avslutter Sneve.

Ordfører i Evenes kommune Svein Erik Kristiansen regner med det blir endelig avsluttet i dag.

Ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen håper på en endelig avslutning i dag Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vedtaket ble fattet for et og et halvt år siden, men noen representanter på Stortinget har ønsket å gjøre inntrykk av at man prøver på en omkamp. Jeg regner med det blir endelig avsluttet i dag.

Kristiansen forteller at han synes den politske prossesen har vært noe spesiell.

– Det har vært spesielt å følge denne debatten i media, som har gitt inntrykk av at det var så mye nytt og spesielt i denne saken. Nå er det hvert fall endelig fastslått at vedtaket står seg. Nå håper jeg at debatten endelig er ferdig sånn at vi kan gå videre, sier han

Kampen vil fortsette

Aksjonsgruppa for basen på Andøya varsler at kampen vil fortsette. Flere andværinger har reist til sommervarmen i Oslo for å vise sin støtte til de som prøver å beholde basen på Andøya.

– Selv om det virker avgjort kan vi ikke gi oss. Jeg er ikke særlig imponert, særlig ikke om vi ser på saksbehandlingen som har vært. Fakta neglisjeres, sier Leif Martin Henriksen.

Selv om vedtaket nå er endelig tror ikke Henriksen at toget har forlatt stasjonen.

– Jeg tror at det kommer opp nye elementer som kan være med på å snu dette. Vi gir oss ikke. Siste ord er ikke sagt i denne saken, konstaterer han.

Leder for foreningen Bevar Andøya flystasjon, Hilde Fobergseter støtter sin sambygding og nekter å gi seg.

– Vedtaket er fra 15. november, så det er ikke noe nytt for oss i dag. Det er ingen grunn til å gi opp. Vi kommer til å stå på videre, sier hun.

Hun forteller at både hun og andre reagerer på prossesene rundt behandlingen av saken.

– Etter to år vet fortsatt ikke de ansatte hvorfor de må flytte. Tenk på det. Det henger ikke på greip. Derfor kan vi ikke gi oss.