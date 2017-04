– Torsken var tynn og skral, så jeg skjønte nesten av noe var galt

Det var på fisketur med familien i Meløy i Nordland at Arntzen fikk den uheldige torsken i garnet.

– Vi var ute og satte garn ved kraftstasjonen i Glomfjorden, og fikk bra med fisk. Plutselig la vi merke til en torsk som så veldig tynn og bleik ut, forteller Trond Arntzen.

Hadde kul på magen

– Noen spurte om dette var en aprilsnarr da jeg la det ut på Facebook, men det var det jo dessverre ikke, sier Trond Arntzen. Foto: PRIVAT / Privat

Først tenkte han at han skulle kaste den over bord, men så så han at fisken hadde en kul på magen.

– Så vi bestemte oss for å kutte den opp.

Og overraskelsen ble stor da de oppdaget innholdet i torsken.

– Det kom en slags sammenpresset plastflaske ut. Vi skjønte ikke at det var ei flaske før vi så flasketoppen, sier hobbyfiskeren.

– Kommer til å bli et vanligere syn

Torskeforsker David Eidsvoll i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir imidlertid ikke veldig overrasket når han hører om plastflaske-torsken i Meløy.

–Torsk er en veldig glupsk fisk og sluker alt den kommer over. Jeg leste nylig at det ble gjort en del plastfunn fra skrei som ble fisket under VM i skreifiske i Svolvær, så dette kommer til å bli et mer vanhlig syn framover, sier Eidsvoll til NRK.

En ny NIVA-studie som er gjort i Oslo, Bergen, Sørfjorden, Karihavet, Lofoten og Varangerfjorden viste at 3 prosent av torsken langs norskekysten har plast i magen.

– Det er relativt lavt, men henger trolig sammen med befolkningstetthet og omfanget av plastforurensning. Jo lenger nord man kommer, jo mindre plast blir det. Men selv om prosenten her er lavere enn for eksempel utenfor England og Frankrike, har vi fått bekreftet at også vi har et problem med plast i fisk, sier han.

Fant ni typer plast i torsk

Forskerne fant hele ni forskjellige plasttyper i torsken, og alt fra mikroplast (plastbiter under 5 mm), mesoplast (15-20 mm) og makroplast (over 20 mm).

– Vi fant at den plasten vi bruker mest av i dagliglivet, nemlig PE, PP, PVC og polyester, også er det som forurenser de marine miljøene, opplyser Eidsvoll.

Hvilken effekt plast har på torsken, ble ikke undersøkt i denne undersøkelsen.

– Men dette bør man følge opp med andre studier. Spørsmålet er om gift fra plast kan overføres til fisken, og deretter til mennesker. Torsk er en av våre viktigste økonomiske fiskeart i Norge, og spiller dessuten en sentral rolle i økosystemet i Barentshavet og langs norske kysten, sier Eidsvoll.