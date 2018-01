– Tør ikke fortelle om depresjon i frykt for å bli nektet slankeoperasjon

Tirsdag skrev NRK at pasienter som blir fedmeoperert går ned i vekt og blir kvitt diabetes og høyt blodtrykk. Men flere må ta medisiner for depresjon. I ti år fulgte forskere ved Sykehuset i Vestfold nær 2000 pasienter hvorav halvparten er fedmeoperert og de øvrige overvektige fikk kostholds- og treningsråd.

Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket over funnene. Hun forteller at psykiske lidelser er den vanligste følgeplagen hos folk med sykelig overvekt.

– Fedmekirurgi handler ikke bare om at kroppen endrer seg. Hele tankesettet og måten du blir sett på av omverdenen endrer seg. Det vekker et enormt ekko av følelser, skam og selvforakt som kanskje kan være forklaringer på at forekomsten av psykiske helseplager øker etter en operasjon.

Problemet er imidlertid underkommunisert, og blir ofte ikke behandlet før operasjonen.

– Tør ikke fortelle

Det kan ha mange forklaringer, ifølge Graff. Blant annet vet hun at mange overvektige skjuler at de sliter psykisk når de utredes for operasjon.

– Det skal mye til at du får en operasjon dekket av det offentlige dersom du har en spiseforstyrrelse eller andre psykiske lidelser. Av frykt for ikke å få den helsehjelpa til å behandle overvekt, tør de ikke å snakke om sine psykiske helseplager.

– Kan ikke operere bort angst

VIL HJELPE: Ifølge overlege Kai Brynjar Hagen er fedme i selv selv er bare et symptom. – Her ligger ofte mye under. Det kan være en sammensatt komplekse faktorer som er årsak til fedme. Det er viktig å avdekke dem slik at vi kan finne ut av den onde sirkelen pasienten er fanget i. Da kan vi hjelpe til med å bryte opp sirkelen og få en bedre livskvalitet, sier han. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Overlege Kai Brynjar Hagen ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) i Helse Nord har møtt flere hundre pasienter som skal utredes for slankeoperasjon. Hvert år gjennomføres det mellom 90 og 100 fedmeoperasjoner ved klinikken.

Han kjenner til det han kaller «rykter om at pasientene ikke bør si noe om psykiske lidelser i frykt for å bli nektet operasjon».

– Når de kommer hit, har mange en sterk motivasjon for å få fedmeoperasjon. Men kirurgi er ikke den beste løsningen for alle. Det finnes gode grunner til at noen får avslag, sier Hagen.

Enkelte psykiske lidelser og spiseforstyrrelser kan bli forverret etter en operasjon.

– Det gjelder kanskje spesielt i de tilfellene hvor maten har en sentral rolle for å dempe vanskelige, skadelige stressfølelser. Tar du vekk maten uten at den erstattes det med noe annet, vil det kunne gjøre situasjonen verre, tror han.

Han ønsker å forske mer på årsaken til overvekt.

– Det er viktig å forstå sin egen historie. Kanskje er det påkjenninger, situasjoner og omstendigheter som er årsaksfaktorene, ikke at en selv var lat eller udugelig. Det er alltid en grunn at at ting blir som de blir, sier han.

– Må få god oppfølging

Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige mener det er galt at psykiske helseplager er en faktor som kan utelukke fedmekirurgi.

– Vi må behandle denne gruppa samme måte som vi ville behandlet andre helseplager før en operasjon gjennomføres.

– Omveltningen er større enn de fleste klarer å forestille seg, konstaterer hun.