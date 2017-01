– Til og med katta stinker diesel

Lekkasjen har skjedd i ei lita bukt. Foto: Redningsselskapet

– Det stinker helt ut til Sjåholmen, lukter alle veier. Til og med katta, som ikke har vært i fjæra luktet diesel etter lufteturen ute, sier Ritha Johansen som bor på Skrova.

Mellom 10 og 12 kubikk med diesel har lekket ut fra en drivstofftank som tilhører Ellingsen Seafood i havna i Skrova i Vågan, men det skal ikke være noen fare for omgivelsene.

– Enkel å samle opp

– Redningsskøyta og en delegasjon fra Vågan kommune har akkurat vært her og lagt ut en form for oljelenser. Lekkasjen har skjedd i ei lita bukt, og derfor er dieselen relativt enkel å samle opp. Ellers er laget såpass tynt at det nesten ikke er noen diesel å samle opp. Det meste er nok gått til havs, sier daglig leder Line Ellingsen i firmaet Ellingsen Seafood.

Årsaken ikke kjent

Anlegget brukes til å fylle drivstoff på egne båter. Det er uklart hva som er årsaken til lekkasjen, men det antydes at det kan være ett rør under kaia som har sprunget lekk. Det er ikke påvist feil med fyllingsanlegget.