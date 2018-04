– Sykkelrittet minnet oss på ønsket om å bli fosterforeldre

– Vi hadde tenkt på å bli et fosterhjem i mange år og da vi var på Arctic Race i Evenskjær i 2015, la vi merke til tilstedeværelsen til Bufetat og bestemte oss for å ta kontakt når vi kom hjem, sier Sonja Mortensen.

Sonja og Stig Mortensen er en av familiene som har valgt å bli fosterfamilier gjennom samarbeidet mellom Arctic Race og Bufetat.

Ekteparet sier de er glad for at de tok kontakt med Bufetat i forbindelse med sykkelrittet.

– Det er veldig spennende og givende å være fosterforeldre. Det kan selvfølgelig være utfordrende også, men sånn er det jo i alle familier. For oss har dette vært en veldig positiv opplevelse, forteller Sonja Mortensen.

– Vi bidrar med nordnorsk galskap

I Nord-Norge mangler det 200 fosterforeldre.

Målet med samarbeidet mellom Bufetat og Arctic Race er å øke kunnskapen rundt behovet for fosterfamilier og å rekruttere flere fosterhjem.

Samarbeidet startet i 2015 og ble i dag fornyet med tre nye år.

– Etter at vi startet samarbeidet med Arctic Race har vi hatt en økning på over 100 prosent, når det gjelder folk som kommer til oss i ukene før, under og etter sykkelrittet, sier direktør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Pål Christian Bergstrøm ser frem til å fortsette samarbeidet i tre nye år.

Han forteller videre at det ikke ligger noen økonomiske forpliktelser i avtalen, og at Bufetat ikke betaler noe for samarbeidet.

– Vår oppgave i rittet er å bruke arrangementet som en arena til å få frem et kjempeviktig budskap for oss.

Minister roser samarbeidet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er full av lovord om samarbeidet.

– Dette samarbeidet er kjempeviktig. Mange barn har det vanskelig og trenger å bo hos andre familier. Det at så mange stiller opp og rekrutteres gjennom dette arrangementet er fantastisk.

Hun forteller videre at mange nok stiller for høye krav til seg selv når det kommer til rollen som fosterfamilie.

– Det handler ikke om å ha et perfekt hjem, det handler om å være mennesker som kan gi trygghet og omsorg til barn som virkelig trenger det.

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal (t.v), barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland og direktør i Bufetat region Nord, Pål Christian Bergstrøm. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Mer enn bare et sykkelritt

Daglig leder i Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal, mener samarbeidet er med på å styrke budskapet om at sykkelrittet skal være noe mer enn bare et sykkelritt.

– Jeg synes det er utrolig gledelig at vi kan brukes som et verktøy til å rekruttere nye familier som ønsker å vite mer. Jeg håper vi i fremtiden også kan være med på å gi barn som trenger et nytt hjem dette.