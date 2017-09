– Sykkel-VM i Bergen kan åpne for alpin-VM i Narvik

Sportskommentator i Dagbladet Esten O. Sæther tror det kan bli vanskelig å få alpin-VM til Norge, men han er klar på at Narvik bør være Norges bidrag.

Sykkelfesten i Bergen blir et vendepunkt for det å hente store internasjonale mesterskap til Norge, mener han.

Sportskommentator i Dagbladet Esten O. Sæther. Foto: Nyhetsspiller

– Mens Trondheim ganske sikkert vil få ski-VM enten i 2023 eller 2025, blir det adskillig vanskeligere å overbevise styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) om å gi også alpin-VM til Norge. Der trenger vi noe spesielt for å nå fram, og det tilbyr Narvik med et mildt sagt fotogent skianlegg som stuper rett ned i havet, skriver Sæther.

Vil kopiere Arctic Race

Man har tidligere sett hvordan befolkningen i Nord-Norge har gått sammen om Arctic Race som har blitt arrangert siden 2013. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway sier at suksessen i Bergen gir inspirasjon.

OPTIMISTISK: Knut-Eirik Dybdal håper på VM i Narvik, men han vet det blir en tøff kamp. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

– Arctic Race viser hvor stor interessen er for internasjonale idrettsarrangement i Nord-Norge, folk møter opp og skaper en utrolig stemning, sier Dybdal.

Han ser ikke bort ifra at suksessen i Bergen kan være med på å bidra til at Norge får flere store mesterskap i årene fremover.

– Når man ser folkefesten og stemningen som var i Bergen under sykkel-VM, så ser man at store internasjonale arrangement er mulig i Norge, forteller Dybdal.

Fakta om planene om VM i Narvik Ekspandér faktaboks Søkeråret 2025 bygger på FIS’ planer og besluttede arrangement.

En søknad om alpin-VM i 2025 kan sendes dersom Trondheim får VM i nordiske grener i 2023. NSF sender aldri to VM-søknader samtidig, og enhver søker gis tre sjanser.

Et alpin-VM vil bli Nord-Norges største arrangement noensinne.

Et VM vil kreve 2000 frivillige.

68 nasjoner med 500 utøvere deltar. 27 TV-stasjoner sender direkte.

Kanskje trengs det 3.500 senger for å dekke utøver- og arrangementsbehov.

I tillegg kommer tilskuere. Narvikregionen har i dag ca. 2000 senger. Dette kan løses ved hotellskip eller cruiseskip.

– Ikke like avhengig av sponsorpenger

Esten O. Sæther skriver at det internasjonale skiforbundet (FIS) går inn i prosjektet med mye penger, noe som gjør at arrangørbyen ikke er like avhengig av sponsorpenger fra lokale aktører som det man har vært i Bergen.

– Alpin-VM har i utgangspunktet en finansiering som helst gjør mesterskapet til riktig god butikk. Det er FIS som eier de internasjonale TV- og markedsrettighetene. Slik unngår den nasjonale arrangøren utfordringen ved å finne nok sponsorer, skriver Sæther, før han fortsetter:

– Der sykkelarrangørene i Bergen på grunn av oljekrisa på Vestlandet ikke klarte å nå et forsiktig sponsorbudsjett på 33 millioner kroner, er eventuelle norske VM-arrangører i alpint garantert langt høyere inntekter. Alpin-VM i svenske Åre 2019 får overført cirka 270 millioner kroner av FIS.

Kan bli første gang siden 1952

Det er det internasjonale skiforbundet FIS som tildeler internasjonale mesterskap. En søknad behandles av forbundets alpinkomite, skiforbundets styre og skitinget, før mai 2018. Ett år etter skal søknaden sendes FIS som tildeler i juni 2020.

I mars 2017 ble NM i alpint arrangert i Narvik. Det jobbes også for europacup og verdenscup. Veien til et VM går gjennom slike arrangement.

Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

Idrettskretsene i Nord-Norge støtter Narviks VM-søknad Ekspandér faktaboks Idrettskretsene i nord støtter opp om Narvik som søkerby til alpin-VM 2025 De nord-norske idrettskretser stiller seg bak Narvik kommunes arbeid for å bli norsk søkerby til alpin-VM 2025. Narvik har anlegg og infrastruktur til å kunne påta seg et slikt arrangement. Byen har tidligere vist seg som en verdig arrangør av World Cup i de samme idretter.

Det vil være utviklende for norsk idrett å kunne ta i bruk hele landet til store internasjonale idrettsarrangement. I et næringsperspektiv vil spektakulære TV-bilder fra nord til et stort internasjonalt publikum, støtte opp om den nordområdesatsing som myndighetene i Norge ønsker, og som også idretten må ta sin del av ansvaret for å gjennomføre.