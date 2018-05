I forrige uke skrev bloggeren Martine Halvorsen et blogginnlegg som har fått mye oppmerksomhet. I innlegget uttrykte hun sin frustrasjon over at flere unge mennesker ikke tar arrangementer de blir invitert til via Facebook seriøst.

23 år gamle Julian Johnson kjenner seg igjen i det bloggeren skriver.

– Det er vanlig at man bare trykker "skal" uten å dukke opp og uten å gi beskjed. På de arrangementene jeg blir invitert til er det ofte en eller to personer som gjør det, sier Julian Johnson.

Julian Johnson mener man burde klare å gi et svar på om man kommer eller ikke. Foto: Ingrid Henriksen Juell / NRK

Han får støtte av Iven Wenberg (20) fra Myre i Vesterålen.

– Det skjer i mange av arrangementene jeg blir invitert i også, ser hun.

Både Wenberg og Johnson mener det henger sammen med at man har mindre respekt for hverandre når man ikke møtes ansikt til ansikt.

– Det burde ikke være sånn, men det er sånn. Folk har mindre respekt for hverandre når det er en skjerm og et tastatur mellom, sier Johnson.

Iven Wenberg sier det er lett å ikke bry seg om det som dukker opp på Facebook. Foto: Privat

– Det er veldig lett å ikke bry seg om det som dukker opp på Facebook. Man glemmer av mennesket på andre siden, sier Wenberg.

Wenberg forteller at hun har opplevd selv at personer ikke dukker opp, uten at hun har fått beskjed om det.

– Det er frustrerende. Jeg inviterer jo folk jeg vil være sammen med, og da er det frustrerende at man, som initiativtaker ikke får beskjed, sier hun.

Facebook gjør det mindre personlig

Når den som inviterer ber om at alle gir et svar er det ofte at folk gir beskjed om de kommer eller ikke, særlig om det er snakk om servering, mener Johnson.

– Det handler om respekt. Dersom vertskapet skal handle inn noe og bruke mye penger, bør man respektere det slik at de ikke bruker mer penger enn nødvendig, sier han.

I likhet med ungdommene tror også psykologspesialist, Svein Øverland at mer personlige invitasjoner vil gjøre det vanskeligere å avslå.

Psykolog, Svein Øverland tror sosiale medier gjør at det plager oss mindre å skuffe andre. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Da ser de at man har brukt mye tid på det og at det betyr mye for den som inviterer. Det gjør det vanskeligere å si nei eller la være å svare.

– Det kalles «tilskuereffekten». Man tenker at ingen legger merke til om jeg ikke svarer eller om jeg ikke kommer, sier han.

– Vi kommer til å bli vant til det

Sosiale medier er med på depersonaliserte oss og gjøre ting mindre virkelig.

– Vi blir mindre opptatt av å gjøre folk glad og det plager oss mindre å skuffe folk, sier han og legger til;

– Jeg synes det er trist at det er sånn, men det kommer til å endre seg. Om ti år er vi vant med det, avslutter han.