– Stortingsvalget i Nordland kan bli avgjort med 50–60 stemmer. Valgresultatet i Nordland er mer åpent enn i mange andre fylker, sier en spent valgkommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland, foran kveldens maratonsending i Stormen bibliotek i Bodø.

Men at nordlandsstemmene kan avgjøre hele stortingsvalget, er heller tvilsomt. Likevel har det skjedd – for 40 år siden.

SPENNENDE: – Mye kan skje, konstaterer valgkommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

1977: Etterkrigstidens mest spennende valg ble det kalt, mens stemmene ble talt og flertallet bikket fra sosialistisk til borgerlig side. Arbeiderpartiet og Høyre ble utropt til valgvinner natt til tirsdag, og alle var forberedt på at det fortsatt skal være sosialistisk regjering.

Men så ble det borgerlig.

For forhåndsstemmene fra Ålesund ble avgjørende. På formiddagen tirsdag, dagen etter valget, ble det klart at Arbeiderpartiet mistet et mandat, og at Åslaug Fredriksen fra Kristelig Folkeparti tok sisteplassen.

HYSJ, – Norge teller! Skulle det dukke opp flere stemmer er det bare å ringe, skrev avisen på sin forside. Foto: Faksimile: VG 15.09.77

– Da jeg våknet om morgenen var Norge sosialistisk. Utover dagen ble det borgerlig takket være mitt mandat, sa Fredriksen til VG i avisen onsdag.

Dermed startet de borgerlige regjeringssonderinger, for å bli kvitt Odvar Nordli som statsminister.

Da sprang bomben

VALGBOMBE: Hanna Kvanmo (SV) var allerede i gang med å pakke ut av kontoret. Foto: Faksimile VG: 15.09.1977

Tirsdag ettermiddag oppdaget plutselig valgkomiteen i Narvik en konvolutt med et 50-talls SV-stemmer blant stemmene fra Arbeiderpartiet. Valgkaoset var et faktum. Konvolutten sikret 142 stemmer i overvekt til Hanna Kvanmo og SV, dermed var det igjen sosialistisk flertall i Norge.

En resignert Lars Korvald (KrF) måtte bare innse at han nok aldri ble statsminister igjen. Tirsdag startet han med å kysse sin kone adjø som landets neste statsminister, på kvelden var drømmen knust.

Glede i SV-leiren etter valget, 14. september 1977. Finn Gustavsen klemmer Hanna Kvanmo, som tok en stortingsplass på nordlandsbenken. Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

I stedet ble det Odvar Nordli (Ap) som fikk fortsette.

– Hanna Kvanmo gav meg den merkeligste erklæring jeg noen gang har fått. Hun sa hun likte Kåre Willoch dårligere enn hun likte meg. Det regjerte jeg videre på, uttalte Nordli til NRK i ettertid.

Var 100 stemmer fra Stortinget

TAPTE PÅ MÅLSTREKEN: Marius Jøsevold studerte ledige jobber på NAV i Bodø for to år siden etter at han tapte stortingsplassen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ved stortingsvalget i 2013 tapte listetopp Marius Jøsevold stortingsplassen med knappest mulig margin. Bare 110 stemmer skilte en fast plass tinget. Han tok seieren litt på forskudd, og endte opp med å søke jobb på NAV dagen etter valget.

– Når du er så nært og plassen glipper, tenker du mye på hva du kunne gjort annerledes. Jeg trodde at jeg utgjorde en forskjell og skulle belønnes for det. Men slik gikk det ikke, uttalte han til NRK dagen etter at stortingsplassen glapp.

Kan skje igjen

Den siste meningsmålingen i NRK Nordland gjort i forrige uke viser at SVs listetopp Mona Fagerås er drøyt 300 stemmer unna et direktemandat til Stortinget.

– Det er close race. SV i Nordland kan med små endringer miste mandatet. Det samme kan skje med Høyre og Sp, som ifølge den siste målingen er inne med to mandater. Ap som ligger inne med to mandater, kan fint få den tredje, sier valgkommentator Eivind Undrum Jacobsen.