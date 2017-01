– Spesielt at jordskjelvet skjedde på fastlandet

– Det spesielle med dette skjelvet er at det skjedde på fastlandet og ikke til havs. Derfor kunne det oppleves som kraftigere enn vanlig, sier seismolog Dominik Lang ved forskningsinstituttet Norsar.

Jordskjelvet ble registrert klokken 08.24, og hadde en styrke på 2,8. Det kunne merkes både sør på Helgeland og i Nord-Trøndelag.

– Det kjentes og hørtes godt

To av dem som merket skjelvet godt var Trond Vikan og kona på Holm i Bindal.

Trond Vikan fra Bindal. Foto: Privat

– Det rista godt i hele huset og vi kjente bevegelse i gulvet. Vi hørte også at det buldret, og tenkte først at det var ferga eller naboen som holder på å sprenge for å bygge ny fjøs, sier Vikan.

Han fikk også opp meldinger fra flere venner i nærheten som skrev på Facebook som opplevde skjelvet som enda kraftigere.

– En skrev at glassene i kjøkkenskapet ristet, og noen venner av oss på Kongsmoen i Nord-Trøndelag kjente det også.

Skaper ikke ødeleggelser

– Den styrken vi snakker om her er ikke nok til å skape ødeleggelser, men hvis du befinner deg på rett sted og det ikke er andre støykilder i nærheten, vil du føle skjelvet godt, sier Dominik Lang fra Norsar.

I forrige uke var det et skjelv i Meløy, litt lenger nord i Nordland, som ble målt til en styrke på 3,8.

Mye jordskjelv i Nordland

Forskerne jobber med flere teorier om hvorfor kyststrekningen på Helgeland er så utsatt for jordskjelv. Faktisk har Nordlandskysten den høyeste jordskjelvaktiviteten nord for Alpene, skriver forskere i en kronikk i Aftenposten.

I løpet av en enkelt uke har det tidligere blitt registrert opp til seks jordskjelv i Rana, men ingen har vært like kraftig som det i 1819.

– Det største skjelvet i Skandinavia i historisk tid skjedde i Rana 1819. Det var nesten like sterkt som de kraftige skjelvene som de senere år har rammet Italia, sier Odleiv Olesen, leder i sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse.

Også i senere tid har jordskjelvaktiviteten vært høy. Nå frykter forskerne at et stort jordskjelv igjen kan oppstå.

For tiden pågår det et prosjekt hvor forskere gjennomfører en detaljert kartlegging av jordskjelvaktiviteten i Nordland. Blant annet er det satt ut en rekke målestasjoner. Data, som blir samlet inn fram til i sommer, skal forhåpentligvis gi svar på hvordan undergrunnen i Nordland faktisk beveger seg.