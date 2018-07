Rikke Aakre (25) gikk tur med hunden Rusk (9 md.) langs stranden da hun kom over det uvanlige synet. Det var fredag 29. juni i Hestvika på øya Lovund på Helgeland at den rundt to meter lange haien ble observert liggende i fjæra.

– Det var veldig interessant å se en hai, noe jeg ikke har opplevd tidligere, forteller Aakre.

– Hunden min Rusk var veldig interessert og nysgjerrig på haien, men han var flink og holdt avstand, sier Aakre.

Aakre vurderte aldri å få haien i vannet igjen da åpenbart var død, og at den nok hadde ligget på stranden en stund.

– Øynene var plukket ut og sand var skylt opp over deler av haien, sier Aakre.

Ut ifra utseende på haien gjettet Aakre at det var en håbrann det dreide seg om, og legger til at hun håper at det ikke var marin forsøpling som er årsaken til haiens død.

– Uvanlig syn i fjæra

Anders Jelmert er forsker ved Havforskningsinstituttet, og han kan bekrefte at dette er en håbrann ut fra et bilde NRK sendte han. Når det gjelder dødsårsaken, sier Jelmert at det kan dreie seg om at haien har fulgt etter byttedyr inn til kysten, og så dødd av ukjent årsak.

Forsker med Havforskningsinstituttet, Anders Jelmert. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Siden arten vanligvis jakter et stykke fra land, er det ikke så vanlig å komme over dem i fjæra, sier Jelmert.

Håbrannen er den største hurtigsvømmende rovhaien og er utbredt langs det meste av norskekysten og i andre nordlige farvann. Håbrannen er en delikatesse og kjøttet kan sammenlignes med kalvekjøtt. Den er i dag rødlistet både i Norge og EU, ifølge Havforskningsinstituttet (ekstern lenke).

I slekt med hvithai

Håbrannen kan for mange se ut som andre farlige haier, men Jelmert forteller at det har aldri blitt rapportert angrep fra disse artene i norske farvann.

– Håbrann er i slekt med hvithai, men den jakter gjerne pelagiske stimfisk og makrell, sier Jelmert.

Håbrann er en hurtigsvømmer og tilhører makrellhai-familien. Den er i slekt med hvithai. Foto: Mona Aleksandersen

For kort tid siden skrev NRK om en håbrann som ble fanget i noten på en fiskebåt i Nordsjøen. Forskeren kan ikke si noe om det har blitt mer vanlig å se denne arten. Men Jelmert sier at om man skulle møte på en håbrann eller lignende som har strandet i fjæra, så har man to valg om hva man kan gjøre med kadaveret (om den er levedyktig skal den ut i havet igjen).

– Hvis plassen er på et sted hvor det kan være til sjenanse, kan en eventuelt forhøre seg med Statens Naturoppsyn. Hvis den ligger langt fra folk og ferdsel vil jeg tro at naturen tar hånd om kadaveret etter hvert, sier Jelmert.