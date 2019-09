– Rikspolitikerne overskygger oss lokale politikere

Om mindre enn en uke er det kommune- og fylkestingsvalg. Det skulle man kanskje ikke tro når man ser hvor aktive landets rikspolitikere er i valgkampen.

– Rikspolitikerne overskygger de lokale politikere. Dermed får ikke viktige lokale saker nok oppmerksomhet i valgkampen, sier Ida Gudding Johnsen, som jakter velgere for Venstre i nordlandshovedstaden Bodø.

Ingen av dem stiller til valg

I Nordland alene var seks statsråder på plass mandag: Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Jon Georg Dale, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde.

BODØ, MANDAG: Statsminister Erna Solberg besøkte et trafikksenter i Bodø, også her dukket samferdselsminister Jon Georg Dale opp. Nestleder i KrF Ingelin Noresjø (t.h.) ville også ha litt glans. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Ingen av disse partitoppene stiller til valg 9. september.

Det gjør derimot 9.900 kommune- og fylkespolitikere.

– Jeg tenker at det lokale fylkestingsvalget burde handle om lokale saker og fylkestingssaker, sier Johnsen.

– Og jo flere rikspolitikere som kommer og tar glansen fra de lokale kandidatene, jo vanskeligere er det å komme på for dem som stiller til valg lokalt, sier venstretoppen.

Vil bare hjelpe

Ministerne stilte opp på bomstasjonsriving, kampflybyggestart, en industrikonferanse og et trafikksenter.

EVENES, MANDAG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger grunnsteinen for kampflybyggestart på Evenes. Foto: Martin Mortensen / NRK

BODØ, MANDAG: Finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale (nummer tre og to f.h.) jubler for rivingen av en bomstasjon i Bodø. Foto: Martin Steinholt / NRK

Spesielt bompenger har vært et stort nasjonalt tema.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier de bare vil hjelpe.

– Vi er her fordi dette har vært en viktig sak for Frp å få til. Nå reiser vi videre hver for oss for å drive valgkamp i håp om å hjelpe våre lokalpolitikere til et godt valg, sier Dale etter å ha bivånet rivingen av en bomstasjon i Bodø.

En bomstasjon regjeringen bruker 65 millioner kroner på å rive tre år før tiden.

Også Støre og Vedum

Men regjeringstoppene er ikke de eneste som har besøkt fylket denne valgkampen.

For et par uker siden var Ap-leder Jonas Gahr Støre nordpå. Da for å forsøke å snu valgvinden som i nord blåser i Senterpartiets retning.

Det forsøkte han blant annet på dette viset:

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og andre toppolitikere har turnert Nord-Norge i valgkampen.

– Dynamikken mellom lokalt nivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå er vi helt avhengige av. Samtidig må de komme hit og høre på hva vi har å si, sier Johnsen.

– Sånn at ikke vi bare står i skyggen av dem når de stråler, sier hun.

VIL UT AV SKYGGEN: Nestleder i Nordland Venstre, Ida Gudding Johnsen, skulle ønske de fikk større plass i valgkampen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK