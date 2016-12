– Ribbefettet er god mat for rottene

De aller fleste av oss serverer i morgen ribbekjøtt eller pinnekjøtt. Og med det følger det med mye godt fett. Men spørsmålet er: hva gjør vi med fettet når maten er spist?

Det er mange som heller det ut i toalettet eller skyller det ut i vasken, for på den måten å få det ut av verden. Men hvis du har det som vane, bør du tenke deg nøye om.

– Det er i hvert fall ikke lurt. Fett har den egenskapen at stivner når det blir kaldt. Og når det stivner i røret har du flere potensielle farer foran deg, advarer Thomas Buarøy som leder for avløpsnettet i Bodø kommune.

Buarøy kaller seg spøkefullt for «rørkirurg» og har gjennom årene sett det meste.

– Fett i avløpsrør er et helårsproblem som gjerne topper seg rundt høytider som jul og nyttår. Mye fet mat konsumeres og det er enkelt å bare skylle av fett og matrester i vasken. Det bør man ikke gjøre, sier han.

Skyller du ned fettet og matavfallet i toalettet eller vasken tiltrekker du rottene rett hjem til deg, advarer «rørkirurg» Thomas Buarøy. Foto: AFP

Uønskede gjester

For når fettet stivner går toalettet tett og kloakk kommer inn i kjelleren. Men det er bare en konsekvens. En annen og kanskje enda mer ubehagelig konsekvens, er at fettet kan tiltrekke seg uønskede gjester.

– Ribbefett og pinnekjøttfett er god mat for rottene. Det er åte for gnagerne rett og slett. Skyller du ned fettet og matavfallet i toalettet eller vasken tiltrekker du rottene rett hjem til deg, sier Buarøy.

– I alle byer finnes det en viss andel med rotter. De må være der, men vi må sørge for å holde bestanden nede på et nivå, slik at de ikke trekker inn i husene til folk.

– Vent til fettet stivner

Og for å unngå å friste rottene, har Buarøy følgende råd:

– Det fettet som blir liggende i panner og andre ting bør stivne, slik at man kan skrape det av og kaste det i matavfallet. Et godt tips kan være å legge eggekartonger i bunnen av posen og legge fettet over der igjen.

Penger å spare

Til slutt minner han om at hvis vi alle er flinke til å ikke skylle ut maten i toalettet eller vasken, vil vi spare penger.

– Bare i Bodø har vi 30 mil med avløpsrør vi må drifte. Disse rørene er knyttet til renseanlegg og pumpestasjoner, og når vi får fett i dette, så får vi store vedlikeholdsutgifter. Dette er noe alle innbyggerne må betale for, men klarer vi å begrense mengden fett vil vi alle spare oss for utgifter.