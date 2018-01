– Psykisk utviklingshemmede kan ha vanskeligheter med å bli trodd

Torsdag ble det vist mer enn tre timer med videoopptak, hvor den fornærmede Tysfjord-kvinnen avgir forklaring. Opptak som er fra 2011, da saken først ble anmeldt.

Det var tidvis vanskelig å forstå meningsinnholdet av hva som ble sagt i disse opptakene, og aktor og politiadvokat Siv Remen uttalte at fornærmedes mentale funksjonsnivå har gitt utfordringer i etterforskingsarbeidet.

Kvinnen er psykisk utviklingshemmet, og i retten i dag sa Remen at fornærmede på noen områder er på nivå med en 5-åring. Overfor NRK forklarer hun hvilke konsekvenser det kan få i en slik straffesak.

– Det er trasig med saker der særlig sårbare personer blir utsatt for denne type handlinger, fordi det kan være spesielt vanskelig for dem å forklare seg og bli trodd.

– Hun forklarer seg ut fra de evnene hun har. Naturlig nok vil det være vanskeligere å bli trodd når man har problemer med å forklare seg på eksakte måter, sier Remen.

Det er det som gjør «denne typer saker spesielt alvorlig», legger hun til.

– Det vil være vanskelig å bli trodd når forklaringene ikke er så presise som andre kan klare å få dem. Derfor må forklaringa som fornærmede gir vurderes opp mot øvrige bevis som fremkommer under bevisførselen i hovedforhandlingene.

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik (til venstre), her avbildet i Ofoten tingrett under en pause fredag ettermiddag. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Tror det koker ned til et spørsmål om troverdighet

I sin forklaring i dag sa tiltalte at den fornærmede kvinnen «sier mye rart» og at hun «lyver mye». Alf-Martin Solvin er forsvarer for den tiltalte, og mener hans klient har gitt en «grei forklaring» i dag.

– Det han har gjort i dag er at han har sagt klart fra til retten at han ikke erkjenner straffskyld og ikke kjenner seg igjen i det som blir sagt fra fornærmedes side.

– Kan dette koke ned i et spørsmål om troverdighet?

– Ja, det vil jeg tror at det kommer til å gjøre, sier Solvin, og legger til at han vil komme tilbake til dette i prosedyrene neste uke.

– Beklagelig

I retten i dag har det for øvrig til dels vært motstridninger mellom det tiltalte og vitner har forklart, og det som har kommet fram av tidligere avhør.

Tiltalte benektet for eksempel langt på vei å ha møtt den fornærmede kvinnen, noe aktor ikke fester lit til siden dem degge kommer fra ei lita bygd.

– Dette viser tydelig hva som skjer når det tar så lang tid å få en sak opp for retten. Folk sier at de ikke husker, og det er svært beklagelig, er kommentaren fra Solvin.

Fredag ettermiddag er det vitneforklaringer, og retten blir trolig ikke hevet før rundt klokka 17.