– Oppdager vi ett brudd til så stenger vi brua

Etter to års forsinkelser åpnet brua som gjør E6 mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere. Hålogalandsbrua ble åpnet av ingen ringere enn statsminister Erna Solberg, 9. desember.

Men allerede nå trues den med stenging.

Onsdag oppdaget nemlig Statens vegvesen svakheter i 12 bolter som holder kablene på plass. I tillegg er det brudd på en kabelsko. Til sammen er det 334 bolter og 44 kabler som holder brua på plass.

– Oppdages det ett brudd til, stenges brua for trafikk, sier byggeleder Guttorm Ræder i Statens vegvesen.

I en pressemelding, gjengitt hos Teknisk Ukeblad, forklarer Stein Johnny Johansen at det er satt i gang et arbeid med å skifte ut boltene. Han er avdelingsdirektør i prosjektavdelingeni Region nord.

– Dette er en reklamasjonssak, og vi har derfor tett oppfølging av entreprenøren for at dette arbeidet skal gå så raskt og effektivt som mulig, skriver Johansen.

Ikke alt fungerer som det skal på Hålogalandsbrua, forteller byggeleder Guttorm Ræder. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ikke fare for bæreevnen

Det var i forbindelse med et installasjonsarbeid at en mekaniker oppdaget skjevheter som gjør at boltene og kabelen ikke har den funksjonen de skal ha.

Men slik det ser ut nå skal det fremdeles være trygt å kjøre over den 1533 meter lange brua. For ifølge byggelederen er det ingen fare for bæreevnen.

– Dette gjør vi kun for å være på den sikre siden, men det har ikke så stor betydning at en av 44 kabler ryker. Det er likevel ikke en situasjon vi er komfortable med, sier Ræder.

Statens vegvesen vil nå følge opp videre undersøkelser, sammen med de andre byggeaktørene. Deretter skal de vurdere om de må sette inn tiltak.

– Og de skadete boltene vil selvfølgelig bli skiftet ut, forsikrer Ræder.