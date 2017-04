– Nordland utsettes

I dag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fram hvordan regjeringa ønsker at penger på vei, jernbane og annen transport skal brukes i perioden 2018–2029. – Den transportplanen de nå legger fram er totalt sett trist lesning for Nordland. De fleste Nordlandsprosjektene er lagt i siste periode, fra 2024 og utover, og det store bildet er at Nordland utsettes, sier Ap-leder Bjørnar Skjæran i Nordland.