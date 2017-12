– Det betyr alt at nordmenn kommer. Uten dem hadde vi ikke kunnet ha butikk, sier Anett Spor på Coop Konsum på grensestasjonen mellom Narvik og Kiruna.

Butikken ligger en liten times kjøring fra Narvik og er svært populær. Det er selvfølgelig prisene som lokker mest.

Uten Nordmenn kunne vi ikke hatt butikk her på denne tiden, sier butikksjef Anett Spor på Coop Konsum. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– På denne tiden av året er det bare nordmenn som kommer og handler, sier Spor.

Tretten paller

Og mens parkeringsplassen utenfor butikken fylles opp av nordmenn, fyller butikksjefen opp varehyllene. Det går mest av bacon, sukker, brus, chips og naturligvis polvarer og tobakk, kan hun fortelle.

– Vi får inn varer hver dag under juledagene. Men allerede er det kommet inn tretten paller med polvarer, som alt skal til Norge, sier en fornøyd butikksjef.

Anne-Lise Kroken og ektemannen har akkurat parkert en tom bil utenfor Coopen, de sier de har fast rute til grensebutikken:

– Når vi er tom for vin, så kjører vi til Sverige, ler ekteparet.

Anton Fagerbakk er også pensjonist, og har lagt julehandelen til Sverige. Han har også handlelista klar:

– Det er sjelden at jeg er her, jeg handler aldri mye, men litt kjøtt, pålegg og øl kjøper jeg over grensa. Det hender at jeg kjøper vin her også, og det virker som om at det er polvarene som trekker folk hit, sier han på vei inn i butikken.

Milliardtap

Men for Vinmonopolet er de ikke like fornøyd med handelslekkasjen til «søta bror».

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet sier det er store verdier som Vinmonopolet mister som følge av grensehandelen.

– De eksakte tallene har vi ikke. Men basert på tall fra Folkehelseinstituttet har vi regnet oss frem til at vi årlig taper fra et sted mellom halv annen til to milliarder kroner dersom dette hadde blitt kjøpt hos oss i stedet.

I løpet av ett år tas det inn sju millioner liter vin til Norge og en million liter brennevin.

Pressesjef Jens Nordahl har regnet seg frem til at Vinmonopolet mister mellom en og en halv til to millioner kroner til Systembolaget hvert år. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Vinmonopolet

– Er all vin og sprit billigere i Sverige enn i Norge?

– Nei, det er det ikke. Det er først og fremst de billige produktene som er billigst i Sverige. Når det kommer til årgangsviner, eksklusive produkter, så er de faktisk billigere i Norge. Og det morsomme sånn sett er jo at en del svensker de reiser til Norge for å kjøpe dyr vin billigere her. Det er på grunn av den avansen vi tar for salget.

Nordahl tror, at til tross for at mye av vinen selges billigere gjennom Systembolaget, så holder Vinmonopolet på sine faste kunder på grunn av kunnskap og service:

– Vi skal gjøre hva vi kan for at folk velger oss. Det gjør vi gjennom service og en varebredde i verdensklasse, skryter kommunikasjonssjefen.

Samtidig, på parkeringsplassene utenfor Coop Konsum i Katterjåkk, blir pose på pose lastet inn i bilene, med varer som skal gi litt billigere julekos for oss nordmenn.