– Lofoten er flottere om vinteren enn om sommeren

Øde landskap, mye vær og lange strekninger med vei hvor man kjørte lenge før man møtte andre mennesker. Det var det som møtte fotografen Marius Nyheim Kristoffersen da han bega seg ut på å dokumentere Lofoten utenfor turistsesong.

– Det går fra å være et veldig polert bilde av en destinasjon, til noe som for meg blir en mer ekte versjon av det samme stedet, forteller den unge fotografen som til daglig bor i Oslo.

De fleste postkort og fotografier fra Lofoten har de samme motivene og uttrykket. Marius Nyheim Kristoffersen har gått sin egen veg, og sett Lofoten med et litt annerledes blikk. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Vind, uvær og vannrette snøbyger

Han synes det var fantastisk å reise gjennom et landskap med mektige krefter fra vær og vind. Han mener bildene viser at vi mennesker ikke kan styre alt, og at naturen og miljøet styrer mye av det vi foretar oss.

Foto: privat

– Jeg sitter igjen med inntrykket av at Lofoten er vel så flott, og kanskje flottere enn på sommeren. Det er noe med vinden og det skiftende været som hele tiden styrer hvilken retning man skal ta, forklarer han.

Kristoffersen har vokst opp i Bodø hvor været er en stor del av hverdagen.

– Bodø om sommeren er veldig fint. Men det er ikke det som er Bodø for meg. Det er vind, uvær, regn og vannrette snøbyger.

Øde veistrekninger med mye uvær er mye av det Marius Nyheim Kristoffersen fikk kjenne på under reisen. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Skiller seg ut blant de rutinerte fotografene

Denne helgen arrangeres Lofoten Internasjonale Fotofestival. Eivind Natvig er en av arrangørene og forklarer at det er høy klasse på fotografene som presenterer sine verk.

Campingplasser som vanligvis er fylt med turister, har et helt annet liv utenfor den tradisjonelle turistsesongen. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Til tross for å ha fått tak i flere internasjonale fotografer i verdensklasse, er han spesielt begeistret over Marius Nyheim Kristoffersens fotografier. Han mener det står respekt av å gjøre det han har gjort så tidlig i karrieren.

– Vi lever i en tid der Lofoten gjennomfotograferes til det kjedsommelige. Det er nordlys, midnattssol, fjell og strand. Alle er på de samme plassene og sitter på den samme fjellknausen. Marius sitt blikk på Lofoten er veldig forfriskende. Han presenterer et ærlig, frekt og skjevt blikk på Lofoten, forteller Natvig.