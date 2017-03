– Like spesielt som å fly paraglider i Geiranger

– Dette er en sandkasse for store gutter, gliser han fornøyd og skuer ut over de svære sanddynene.

Rundt ham er det sand så langt øyet kan se. En sterk kontrast til snøen hjemme i Bodø der han vanligvis praktiserer hobbyen sin.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Jeg er litt rusten ettersom det er vinter i Norge. Da passer det perfekt å lade opp til den nordnorske sesongen her, forklarer Rolf Arne Borgen.

Han er, sammen med to kompiser, i Namibia for aller første gang for å oppfylle guttedrømmen. En to ukers lang paragliderekspedisjon på vestkysten av sørlige Afrika.

Den stabile havbrisen og sanddynene i Sossusvflei Nasjonalpark, som består av fem millioner år gammel sand, gjør Namibia perfekt for hobbyen.

– Norske fjell er ganske heftig. Derfor er dette en fantastisk fin lekeplass, utdyper trønderen som bor i Bodø.

Svevde over nasjonalpark

Paragliding handler i korte trekk om å fly oppover på varme luftstrømmer, og er en sport med organiserte klubber flere steder i landet.

Paragliding i Norge Ekspandér faktaboks Paragliding er en sport som handler om å fly oppover på varme luftstrøm­mer eller stigende luft langs fjellsider.

Det er naturlig å sammenligne paragliding med hangglidning eller seilflygning kontra fallskjermhopping.

Paragliding kom til verden ved en tilfeldighet for noen få år siden, selv om det er mange år siden Leonardo Da Vinci hadde fikk ideén og laget tegninger. På 1970-tallet var det noen fallskjermhoppere som ikke fikk hoppe grunnet dårlig vær. Et lyst hode fikk da ideen om å ta skjermen til en bratt bakke, legge ut skjermen bak seg, og løpe ned bakken. Var bakken bratt nok og vinden blåste inn, fikk en seg et lite svev.

I dag finnes det rundt 70 klubber og mer enn 1200 utøvere. (Kilde: OPK.no)

Litt mer uvanlig er det å sveve over ødemarken i Namibia.

Mens Rolf Arne Borgen og Tormod Sandtorv er erfarne piloter, gjorde sistemann Tarald Dysvik Strander unna det nødvendige kurset i fjor høst. Faktisk har østlendingen nå flere svev i Namibia enn Norge.

Rolf Arne Borgen, Tormod Sandtorv og Tarald Dysvik Strander under ekspedisjonen til Namibia. Foto: Ole Dalen / NRK

Spesielt flyturen over nevnte nasjonalpark var en opplevelse som satte spor for den minst rutinerte av de tre.

– Jeg hadde hørt at dette er den beste plassen å være, men dette oversteg alle forventninger. Det var helt utrolig deilig, forklarer Strander etter å ha satt beina på bakken igjen.

– Det finnes ingen bedre lekeplass i hele verden, istemmer Sandtorv.

Tok med ski hjemmefra

Underveis ble det også tid til skihopping på sanddynene. Og til tross for noe utfordrende forhold, med en temperatur på over 40 grader og en skummel sidevind, frister oppholdet til gjentakelse for de tre.

– En veldig vellykket tur. Landskapet var ukjent, men det ga en enorm trygghetsfølelse å leke rundt på sanddynene uten å være redd for trær og steiner som det er nok av i Norge, oppsummerer en entusiastisk Tarald Dysvik Strander.

– Like spektakulært som å fly Geiranger, legger Rolf Arne Borgen til med et smil.