– Jeg syns det er direkte skammelig, sier Dagfinn Olsen.

Stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet sparer ikke på kruttet.

I går annonserte Bodø Energi at de gir 24 millioner kroner til kommunen hvis Bodø blir valgt som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

– I stedet for å gjøre aktive grep for dem som har betalt høye strømregninger i vinter, velger de å legge 24 millioner på bordet. Til et prosjekt som Bodøs innbyggere ikke vil ha engang, mener han.

Byttet strømleverandør

Etter å ha hørt nyheten byttet Olsen kraftleverandør.

Årsaken er at selskapet er heleid av Bodø kommune.

– Her sponser man seg selv med 24 millioner kroner – fra et overskudd som meg vidt bekjent lå på 34 millioner kroner fra fjoråret, sier Olsen.

Styreleder i selskapet er også gruppeleder for Bodø Ap, Morten Melå. Bodø Arbeiderparti sitter i posisjon i formannskapet.

Både Melå og partikollega, ordfører Ida Pinnerød, kjemper for at kulturhovedstadsprosjektet skal bli en realitet.

– Det Bodø Arbeiderparti gjør her er å bruke kapitalen til dette selskapet til å fremme egne saker, påstår Olsen.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) synes det er utrolig at pengene brukes på denne måten. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Byen trenger ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet vil koste.

Trenger mye penger

Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

Melå sier han synes det er merkelig at enkelte parti skal blande seg inn i hva Bodø Energi gjør. Han går heller ikke med på at rollene hans rundt avtalen er problematisk.

– Styret er selvfølgelig klar og tydelig på at Bodø Energi skal få noe igjen for sponsoratet, og det vil man komme tilbake til, sier styreleder Morten Melå. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Nei, overhodet ikke. Det er et enstemmig styre i Bodø Energi som har gitt fullmakt til konsernsjefen til å forhandle frem intensjonsavtalen, sier Melå.

– Selskapet er eid av kommunen, er det ikke lettere å si at det er Bodø kommune som går inn med pengene?

– Bodø Energi er et 100 prosent offentlig eid selskap, men det er et aksjeselskap. Og Bodø Energi har en lang tradisjon for å inngå sponsorater til mange ulike formål, sier Melå.

EU avgjør hvem som bli kulturhovedstad 25. september i år.

Direktør Arne Juell i Bodø Energi ønsker ikke å kommentere saken.