– Kommunen får ikke forfordele

Fylkesmannen kjenner Bodø bystyres vedtak om nei til flere kommersielle barnehager ugyldig, ifølge Avisa Nordland. «Kommunen kan ikke ekskludere de kommersielle barnehageeierne til fordel for de ideelle aktørene slik vi oppfatter at bystyret her har gjort», heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen i Nordland.