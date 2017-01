– Jeg skal sove litt lenger i morgen og så er det rett på BHK-trening

– Det er megastort, det vi har fått til, sier Børge Lund. Foto: Ole Dalen / NRK

Mange møtte opp på flyplassen i Bodø, da en av heltene fra håndball-VM for menn landet i kveld. Børge Lund er assistenttrener på landslaget som tok en overraskende sølvmedalje søndag. Nå ser han fram til litt hvile, før han allerede i morgen er klar for mer håndball.

– Det har vært noen veldig intense og lange dager, så nå er det rett i seng. Men i morgen er det trening med BHK.

Norge tapte VM-finalen mot Frankrike 26-33, men sikret likevel et historisk sølv. Sølvet var for øvrig håndballherrenes første medalje i mesterskap noen gang. Lund er stolt over prestasjonen til det norske herrelandslaget.

– Vi har jobbet skikkelig bra i hele mesterskapet. Spillerne gikk hundre prosent inn for det de gjorde.

Var litt nede

Håndballgutta tapte VM-finalen mot Frankrike 26-33, men kan likevel glede seg over å ha tatt Norges første mesterskapsmedalje på herresiden noensinne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig innrømmer Lund at spillerne var litt langt nede etter kampen mot Frankrike.

– Men da vi våknet til nyheten om at vi sørget for tidendes seertall på TV 2, da skjønte jeg at vi hadde vært med på noe stort.

1.626.000 så håndballherrenes VM-finale mot Frankrike på TV 2. Det er seerrekord for kanalen.

Eliteserien kastes i gang førstkommende lørdag når serieleder Elverum tar imot Falk.