– Jeg sa til dem rundt meg: «Nå dør vi»

Det ble i overkant dramatisk for gjestene om bord på båten MS Langøysund, under en guidet tur utenfor Svalbard forrige torsdag.

Ifølge gjester om bord resulterte forsøk på å tenne opp i en grill i brann og stor røykutvikling. Og en situasjon som raskt kunne endt mye verre enn det gjorde.

To av dem som var med var næringslivstopp Benn Eidissen og prest Odd Eidner. Vel hjemme i Bodø forteller de om den dramatiske opplevelsen, og hvordan folk flyktet i begge retninger da det begynte å brenne ved grillen.

– Vi var cirka 10 personer som løp fram i baugen, og ble fanget der, mens resten trakk seg bakover, forteller Eidissen, som gjestet NRKs radiosending i ettermiddag.

Han hevder det var snakk om små marginer før de enten måtte ha hoppet på havet eller «endt opp som grillmat».

– Vi var cirka fem-seks meter fra der det brant.

Dødsangst

Odd Eidner, som til daglig er prest i Bodø. Foto: Kari Skeie

Som kjent prest i Bodø er Odd Eidner vant med å håndtere andres kriser. Å plutselig stå oppi en livstruende situasjon selv, fikk tankene i sving.

– Jeg kjente på både sinne og en angst for å dø.

Benn Eidissen var sikker på at deres siste time var kommet.

– Jeg sa til dem rundt meg at «her dør vi». Det eneste vi så bakover var flammer og røyk. Den andre veien var det kaldt hav med temperatur på to grader, og flere hundre meter til land. Vi var ferdige hvis vi måtte hoppe i havet.

Ung kvinne tok kommandoen

De har gjort seg sine tanker om brannårsak og mannskapets håndtering. Sysselmannen på Svalbard har foreløpig ikke konkludert siden etterforskningen fremdeles pågår, skriver Svalbardposten.

Cirka 10 personer samlet seg på baugen da det begynte å brenne. Foto: Nedal Sawalmeh

Begge berømmer imidlertid en ung kvinne om bord, som tok kommandoen idet det var fare for å utvikle seg panikk.

– Hun sa at sånn og slik gjør vi det. At vi først måtte prøve å slukke brannen, og så kunne man eventuelt sette ut livbåt om det ikke lyktes.

Båten skiftet kurs, slik at vindretningen ble mer gunstig med tanke på røyken. Slik klarte passasjerene i baugen og snike seg forbi, til mer betryggende avstand fra branninfernoet.

– Det var andre fartøy i nærheten og et helikopter som stod klar til å ta av. Det var et hjelpeapparat rundt. Heldigvis gikk det bra, og brannen ble slukket.

Har hytte på Svalbard

Bakgrunnen for at Bodøværingene befant seg på Svalbard var at Benn har hytte her.

– Nå kjenner vi på en takknemlig følelse over å være i livet, sier Odd Eidner. Foto: Nedal Sawalmeh

Han hadde invitert med en god palestinsk venn, som også var om bord og som tok det hele med fatning. Ifølge Eidner klarte han blant annet å avverge at en person hoppet over bord.

– Han er vant til stressmestring under kritiske situasjoner.

– Nå kjenner vi på en takknemlig følelse over å være i livet, sier Odd Eidner.

Ifølge Svalbardposten brant det i rundt 15 minutter. Det var 34 personer om bord, ingen ble skadet. Hendelsen etterforskes, ifølge avisa.