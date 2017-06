– Jeg måtte løpe etter min mor med stokken, hun var så begeistret

Paret fikk en hyttetur litt utenom det vanlige i helgen. Duolljás Barbara Gingo var på besøk og ble med på hytta i Tysfjord.

– Hun sa på lørdagsmorgenen at hun aldri hadde sett elg tidligere, og fantaserte om at det skulle komme en elg svømmende over innsjøen like ved, forteller Svenn-Egil Knutsen Duolljá.

Noe spesielt var det, at det første møtet med elgen skjedde samme dag like nedenfor terrassen på parets hytte.

– En fantastisk opplevelse

– Det var en overraskelse, en enorm overraskelse, sier Barbara Gingo, som for anledningen hadde reist fra New York for å være med på hyttetur.

Hun forteller at sønnen, Bruce var redd for sin mor som har problemer med å løpe.

Barbara Gingo fikk oppleve elg for første gang. Hun sier hun følte seg som ei lita jente igjen. Foto: Privat

– Jeg ble litt redd når elgen kom nærmere, da sprang min mor ned mot naustet for å ta elgen i nærmere øyesyn. Jeg ropte at hun måtte komme tilbake og løp etter henne med stokken, forteller Bruce Morén Duolljá.

Han synes det var utrolig flott å dele denne opplevelsen med moren, som på sin side følte seg som ei lita jente igjen.

– Det var en fantastisk opplevelse. Det er noe du opplever kun én gang i livet. Vi var rolige og bare så på at elgen gjorde sitt, forteller hun.

Ubuden badegjest

– Vi satt med kaffekoppen ute på terrassen og hørte noe plasking. Da vi så at det var en elg ble svigermor nødt til å legge fra seg stokken og våget seg helt ned til naustet, forteller Duolljá.

Svenn-Egil Knutsen Duolljá og mannen Bruce Morén-Duolljá er glade for at svigermor Barbara fikk se elgen på nært hold. Foto: Privat

De er vant til at dyrene ferdes i området og forteller at det går et elgtråkk like ved.

– Vi har tidligere sett at det har vært spor ved vannkanten i sanden, sier han.

Senere på dagen dukket også en ny elg på svømmetur opp, men denne gangen litt lengre vekk fra hytta.

– Den var litt mer sjenert enn den første, sier Duolljá.