– Jeg måtte ikke fortelle om det til noen, for da kom barnevernet

Da den første av de fire døtrene startet sin forklaring i dag, ble faren sendt til et annet rom. Datteren, som i dag er voksen, forklarte at overgrepene hun skal ha blitt utsatt for, startet mens hun ennå gikk på barneskolen.

– Det skjedde ukentlig, og alltid mens mor var på butikken eller gikk en tur. Han kom også inn til meg om natta etter at mor hadde sovnet, forklarte kvinnen.

Faren som er i 50-årene og hans to sønner står tiltalt for overgrep mot totalt fire mindreårige søstre i rettssaken som startet i Alstahaug tingrett på Helgeland i dag.

To sønnene er også tiltalt for overgrep og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

Den hovedtiltale faren erklærte ikke straffskyld etter tiltalen. De to sønnene erklærte seg ikke skyldig i overgrep mot søsken, men den ene erklærte seg skyldig i å ha vært i besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

70 vitneavhør er gjennomført i forbindelse med overgrepssaken på Helgeland og hele 49 vitner er innkalt i den seks uker lange rettssaken.

Trodde hun var den eneste

– Det er omfattende sak. Det er gjort en omfattende etterforskning. Det er gjennomført veldig mange vitneavhør og det er gjort et stort antall beslag, særlig av elektroniske lagringsmedier som er analysert, sier aktor og statsadvokat Erik Thronæs. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Etter at kvinnen hadde flyttet hjemmefra for å gå på skole, fikk hun melding fra en av de andre søstrene, som fortalte at faren hadde forgrepet seg seksuelt på henne.

– Jeg trodde det var bare meg som ble seksuelt misbrukt. Vi bestemte oss for sammen å anmelde faren vår, fortalte kvinnen.

I august 2016 mottok politiet den første anmeldelsen av seksuelle overgrep mot datteren var hun var åtte til hun var 16 år.

Søsteren anmeldte i september samme år. Den 5. september pågrep politiet far og to brødre og gjennomførte ransakelse. Faren ble varetektsfengslet og sønnene ble satt fri.

Truet med barnevernet

Faren skal ha truet datteren til ikke å fortelle noen om overgrepene.

– Han sa at jeg ikke måtte fortelle om det til noen, for da kom barnevernet. Da ville mor bli så lei seg at hun ville ta livet sitt.

Mor skal en gang ha spurt datteren om faren gjorde noe med henne.

– Men da benektet jeg det, det var på ungdomsskolen. Så lenge jeg bodde hjemme fortalte jeg aldri noen om det, forklarer kvinnen.

Ifølge datteren skal ikke moren ha bifalt at ektemannen ble anmeldt av døtrene.

– Det var tungt. Da har jeg jo mista min mor også. Det har vært mye hat fra begge mine foreldre, sier kvinnen.

– Mye hat

Aktor Erik Thronæs og forsvarer Christian Wiig. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Datteren forklarer at faren hadde sterke sinneanfall, som gikk ut over barna.

– Han kunne rista meg og holde meg opp mot veggen. Han slo meg også, uten å lage merker.

Hun beskriver hjemmeforholdene som harmoniske fra tiden før de angivelige overgrepene startet.

– Da jeg var mindre var far ofte delaktig. Jeg har mange gode minner fra den tida. Så skjedde det en del ting i livet hans, og da ble det mindre gjort i heimen. Den ene delen av meg kaller ham pappa, den andre hans navn, forklarer datteren.