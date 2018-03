– Jeg har faktisk ikke lest bøkene hans. Det startet med at han mente vi skulle vente til jeg var 15–16 år gamle, forteller Maria Pettersen Granhus (17).

Hun er datteren til den populære forfatteren Frode Granhus, populært kalt «lofotkrimmens mester». Men i høst døde forfatteren brått i sitt eget hjem. Etter debuten i 2003 hadde han da rukket å gi ut fem romaner og solgt rundt 160.000 bøker.

Da han døde, hadde han akkurat skrevet ferdig og levert manuset til sin sjette bok – «Forsvinningen». Familien og forlaget har jobbet sammen om å lansere boken.

Og på tirsdag, dagen da Frode Granhus skulle fylt 53 år, lanseres romanen.

Venter med å lese til hun flytter ut

Granhus hadde lesere i en rekke land. Men på hjemmebane hadde han blitt enig med datteren om at hun skulle vente med å lese bøkene.

– Senere bestemte jeg meg for å vente med å lese bøkene til jeg flyttet hjemmefra. Da får jeg med meg en bit av «hjemme» med meg, og jeg kan sette meg ned og lese når jeg studerer, sier Maria.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på farens forfatterskap og bli kjent med historiene, karakterene og skildringene i bøkene.

– Jeg kan se ham gjennom bøkene og høre stemmen hans når jeg savner ham, familien eller hjemplassen. Jeg gleder meg veldig, sier Maria.

Grete Pettersen og Maria Pettersen Granhus var tirsdag klare for å lansere samboeren og farens nye bok. Foto: Anne Iversen / Vigmostad & Bjørke

Hedrer faren og samboeren

Hun forteller at kjendistilværelsen aldri endret karakteren til faren. Grete Pettersen var samboer med Granhus, og er mor til Maria. Tirsdag var de klare for å lansere boken i Oslo.

– Jeg tror det blir fint, og jeg tror Frode hadde ønsket at vi skulle markere det som vi gjør i dag, sier Grete.

Maria er enig.

– Jeg tenker vi hedrer ham, og når det skjer på bursdagen hans blir det virkelig hans dag.

– Kjempestolt

Frode Granhus var beskjeden, og skrøt sjelden av egne verker. Etter hans død var det mange som ble overrasket over hvor kjent han egentlig hadde blitt.

– Han mistet aldri bakkekontakten, og snakket aldri om bøkene om han ikke ble spurt, sier Grete.

Også Maria forteller at hun aldri tenkte ordentlig over hvor kjent faren var, og det at han faktisk skapte fenomenet «lofotkrim».

– For meg var han pappa. Men så ser jeg anmeldelser, salgstall og prisnominasjoner. Jeg er jo kjempestolt av ham!