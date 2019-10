Se pressekonferanse om rapporten direkte klokka 15.00.

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.

Det konkluderer KPMG i sin granskningsrapport.

Varslene kom fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen, og fra en tidligere områdesjef i Sandnessjøen, som også sa opp jobben som ved Helgelandssykeshuset i Sandnessjøen i protest.

– Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, forteller styreleder Dag Hårstad i en pressemelding.

Styret behandlet i går kveld rapporten fra KPMG.

– Dette er svært viktig

I oppsummeringen i rapporten skriver KPMG: Det foreligger ikke brudd på lover, regler eller allment aksepterte normer i prosessen.

– Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering ikke er saklig begrunnet. Dette er svært viktig for de som er direkte berørt, men også for Helgelandssykehuset, styreleder Hårstad.

– Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør, som skal legges frem for beslutning i styret den 28. november i år, kan trekkes i tvil, fortsetter Hårstad.

– Jeg er tilfreds, sier styreleder Dag Hårstad ved Helgelandssykehuset. Foto: Roar Halten / NRK

Fikk varsel fra 20 tillitsvalgte

I april i år mottok Dag Hårstad et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen.

De tillitsvalgte var kritiske til at de ikke hadde fått noen reell innflytelse over prosessen om hvor det nye sykehuset på Helgeland skal ligge.

Det andre varselet som rapporten har tatt for seg, kom fra områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgeandssykehuset Sandnessjøen. Han sa samtidig opp jobben og skrev et leserbrev hvor han forklarte hvorfor han ikke lenger kunne ha en lederstilling ved sykehuset.

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass. Foreløpig er den eksterne ekspertgruppas anbefaling at det blir ett akuttsykehus i Mo i Rana. I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen lagt ned og ersattet med mindre distriktsmedisinske sentre.

Saken oppdateres