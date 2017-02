– Ikke redde for å miste et VM til Narvik

– Vi er ikke redde for å miste et VM nå. Vi har vært med på dette løpet mange ganger før, og har god erfaring med søkeprosesser.

Regjeringen ønsker at også Nord-Norge skal ha mulighet til å søke om å være vertskap for et verdensmesterskap. Linda Helleland ga i dag derfor grønt lys til at Narvik kan levere søknad til VM i alpint i 2025.

Ordfører Brit Lundgård har tro på VM i Hafjell.

Dermed avviste hun kravet fra Hafjell, som mener å ha enerett på å søke om internasjonale mesterskap som følge av sin status som nasjonalt anlegg.

Ordfører Brit Lundgård (Ap) i Øyer, kommunen hvor nasjonalanlegget ligger, sier til NRK at hun synes beskjeden fra kulturministeren er «helt alright». Hun føler seg uansett trygg på eget prosjekt.

– Vi har fått brev fra Kulturdepartementet om at det bare er Hafjell og Kvitfjell som får nasjonale anleggsmidler i forbindelse med utvikling og opprusting av anleggene.

– Så vi kommer til å fortsette arbeidet vi har startet, fordi vi mener at dette er de beste arenaene når det kommer til både arrangørkompetanse og teknisk tilrettelegging.

Fornøyd

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) sier han er lettet over beskjeden i dag, og beskriver det som «en gledens dag for Nord-Norge».

– Dette vil bety mye for landsdelen og ikke minst Narvik som by. Vi skal levere en så god søknad at det skal være vanskelig å komme utenom oss.

Han sier at penger til prosessen videre ikke vil være et problem, og at opprustingen de er i gang med vil gjøre dem rustet til å ta imot store arrangement.

– Vi oppgraderer anlegget uavhengig av om det blir VM eller ikke. Så må vi jo regne med å få vi får de summene som andre som arrangerer slike mesterskap, får - dersom det blir VM her.

Linda Helleland blir her omfavnet av en strålende fornøyd Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Avgjørelse i 2020

Kulturminister Linda Helleland vil på sin side ikke forskuttere noe.

– Det er fortsatt slik at de med nasjonalstatus har en annen finansieringsavtale. Det jeg har presisert er at selv om jeg nå gir Narvik muligheten til å søke, så betyr ikke det at staten vil gå inn med store investeringer, sier Helleland.

– Til sist er det ikke jeg som avgjør dette, men jeg er sikker på at når hele Norge-Norge nå stiller seg bak Narvik, har man muligheten til å lage et spektakulært verdensmesterskap med idrettsglede og folkefest til det beste for hele Norge, tilføyer hun.

Søknaden fra Narvik skal være inne innen mai 2018. Så vil Skiforbundet ta en avgjørelse innen våren 2019, og FIS innen våren 2020.