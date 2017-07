– Ikke forsvarlig at narkodom tok fire år

– Det har jo i praksis tatt en hel stortingsperiode å få unna denne saken. Det sier seg selv at fire år er altfor lang tid, sier justispolitisk talskvinne for Senterpartiet, Jenny Klinge.

Som NRK fortalte fredag ble to menn denne uka dømt til samfunnsstraff etter at tre personer i juni 2013 ble stanset i en kommune i Nordland. I bilen fant politiet 8,8 kilo hasj som de beslagla.

To av de tre erkjente i avhør straffskyld like etter pågripelsen. I dommen fra Salten tingrett, som kom denne uka, får politiet krass kritikk for at saken ikke er avgjort tidligere.

– Dette er en sak som burde ha blitt avgjort allerede i 2013. Det er en skandale, sa advokat Rohnny Andersen, som representerer den ene tiltalte, til NRK i går.

– Veldig belastende

Klinge fra Senterpartiet er enig i at ventetiden har vært for lang.

– Det er veldig belastende å måtte vente så lenge på en dom. Samtidig ønsker vi at samfunnet skal se at de som begår lovbrudd, faktisk får straff raskt. Politiet er selvsagt nødt til å gjøre sitt ytterste for å få unna saker langt raskere enn det som er tilfelle her.

– Politiet kan ha gode grunner til å bruke tid, men det er uansett ikke forsvarlig at det går fire år. I saker med tilståelse, bør en sterkt vurdere tilståelsesdom, utdyper hun.

– Del av større sakskompleks

Rettssaken var først berammet i fjor høst, men ble utsatt to ganger fordi enkelte av de tre tiltalte ikke møtte.

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen (her avbildet i en annen anledning) forklarer saksbehandlingstiden med at etterforskningen var en del av et større sakskompleks som tok tid å ferdigstille. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var daværende Romerike politidistrikt som hadde ansvar for etterforskningen. Politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Ek Sørensen, var aktor i saken inntil april i år.

– Saken var en del av en større etterforskning ved avdeling for organisert kriminalitet på Romerike. Det sakskomplekset tok lang tid å ferdigstille. I tillegg var det begrenset med ressurser på grunn av andre, større saker som ble etterforsket samtidig, sa hun til NRK i går og la til:

– Det ble gjort en vurdering på at alle tre sakene skulle opp samtidig på grunn av bevisbildet. Da så vi ikke for oss at det skulle gå så lang tid.

– Uheldig

Første nestleder i Justiskomiteen, Høyres Anders B. Werp, understreker at han ikke kjenner saken i detalj. Men også han mener tiden det har tatt er uheldig.

Første nestleder i Justiskomiteen, Anders B. Werp (H), påpeker at oppklaringsprosenten går opp. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltsaken, for det kan være forhold som med god grunn gjør at saken kan ha tatt tid. Men på generelt grunnlag er det ønskelig at det går kortest mulig tid fra pågripelse til saken går for retten. Det har med rettsoppfatningen til folk å gjøre.

– Samtidig opplever jeg at narkotikakriminalitet er veldig høyt prioritert av politiet, og vi ser også at oppklaringsprosenten går opp.