– I dag er jeg en gladlaks

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier normaliseringen av forholdet til Kina er fantastisk for norsk sjømatnæring. Fiskeriministeren tror Kina blir et betydelig marked for Norge. – I dag er jeg en gladlaks. Dette er fantastiske nyheter for norsk sjømatnæring. Kina har potensial til å bli et betydelig marked for norsk sjømat, sier fiskeriminister Per Sandberg.