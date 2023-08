– Høstbart rypeoverskudd i Nordland

Tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket stenger sine områder for rypejakt. For skogsfugl er bildet variert.

Før hver jaktsesong analyserer Statskog utviklingen i fangst og bestand av rype og skogsfugl. Hvert enkelt område blir analysert for å avgjøre hvor mye det kan jaktes innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.

Områdene fra Nordland og nordover ser ut til å være på et litt annet stadium av svingningene. Her er det nemlig langt bedre tellinger enn lenger sør.

– I mange år har det for eksempel vært svært dårlige rypetall på Senja og i Indre Troms, noe som ofte har ført til stengning. I år ser vi en meget positiv styrking i bestanden, og vi kan tillate jakt innenfor en bærekraftig ramme, sier sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Unntaket i nord er Hattfjelldal. Der er tellingene er så svake at Statskog stenger for rypejakt i år.