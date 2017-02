I januar i fjor fikk han og de andre i Forbrukerrådet i Bodø beskjed om at kontoret skulle flyttes. Det gikk stille for seg, synes Øines. De siste dagene har det derimot vært mange protester på at statlige arbeidsplasser nå flyttes ut fra Oslo.

– Det er akkurat like kipt for en statlig ansatt i Oslo, som i Bodø, at jobben blir flytta på. For det betyr i praksis for de aller fleste at du mister jobben din, sier Torgeir Øines.

630 arbeidsplasser ut av Oslo

Regjeringa har i samarbeid med Venstre bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo. Ytterligere 1200 årsverk og 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut.

Blant annet skal 10 museumsfaglige arbeidsplasser ved Kulturrådet fra Oslo til Bodø.

– Med dette vil vi desentralisere og spre makt, styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) da han presenterte planene denne uka.

Ramaskrik

Protestene fra ansatte og politikere med bosted i Oslo har ikke latt vente på seg.

– Hadde noe sånt skjedd hvor som helst ellers i landet, så ville det blitt et ramaskrik, sa Jan Bøhler, Oslo-representant for Ap på Stortinget til Aftenposten denne uka.

Partikollega Kjell Idar Juvik fra Nordland ser annerledes på saka. Det er i dag 47.000 statlige arbeidsplasser i Oslo. Ifølge Juvik er det blitt mange nye statlige arbeidsplasser i Oslo de siste årene.

– I perioden 2014–2016 har det blitt 2 900 flere statsansatte i Oslo. Det er bra at man legger statlige arbeidsplasser utafor Oslo. Men å flytte ut bare litt over 200 er lite å skryte av, sier Juvik.

Andre store runde

Den forrige, svært omstridte runden med utflytting av statlige direktorater og tilsyn skjedde under Høyre-statsråd Victor Norman i 2003. Torgeir Øines synes det er riktig å flytte ut av hovedstaden.

– Det er mange rasjonelle og gode grunner for å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, for eksempel mindre press på boligmarkedet. Men det vi ser at det er at mange står fram og er bekymra. Den samme bekymringa kunne de ha hatt for flyttinga fra distriktene.

Var det noen politikere på banen da du mista jobben?

– Nei, verken Raymond Johansen eller Jan Bøhler som var ute og forsikra oss om at det skulle ordne seg for oss. Heller ingen lokale politikere. Hele tida flyttes det nærmest i stillhet arbeidsplasser fra distriktene og til for eksempel Oslo.

Slutta sirkel

Torgeir Øines jobber i dag i Luftfartstilsynet i Bodø. Foto: Barbro Andersen / NRK

I dag holder de siste to ansatte på å pakke ned ved forbrukerkontoret i Bodø, mens han som var sjef har flytta over til Luftfartstilsynet litt lenger opp i byen.

– Ja, etter å ha søkt ei stund så fikk jeg meg ny jobb i Luftfartstilsynet som i den forrige store runden med utflytting av statlige arbeidsplasser havna i Bodø. Også den gang var det store protester på flyttinga, men Luftfartstilsynet er et eksempel på hvor bra det kan gå, mener Torgeir Øines.