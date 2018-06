Trollfjorden er med sine bratte fjellvegger og et idyllisk vannspeil, et flott skue, men under overflaten er historien en annen.

– Det ser ut som en stor søppelhaug enkelte steder. På overflaten vises det ikke, men når vi går under der så ser vi at det er mye rart som ligger, sier Marcus Krogtoft som selv var med på dykkene.

Og det som provoserer mest er ikke de gamle syndene, men søppelet av nyere karakter, som snusesker og engangsgriller.

– Det er trist og synd at folk ikke har mer respekt for livet i havet. Turister kommer fra hele verden for å se den vakre Trollfjorden, men hadde de sett under vann ville det vært som å stikke hodet inn i en søppelplass, sier Krogtoft.

To tonn med søppel

I helga var rundt 20 personer i sving for å gjøre et forsøk på å renske opp bunnen langs fjordarmen som tegner et helt annet bilde av postkortmotivet i Lofoten-Vesterålen.

– Det er skammelig. Vi må bare starte en plass, så da kan vi være et godt eksempel for andre, sier Christian Johannessen i Hadsel undervannsklubb.

To tonn skrot med metallskrap, plast og søppel anslår dykkerne å ha plukket opp, fremdeles er det bare en brøkdel av hva som skjuler seg under overflaten.

– Vi har funnet batterier, plast, skrot og alt mulig annet. Og dét er bare en liten brøkdel av alt som ligger her, sier han.

– Ser en vesentlig holdningsendring blant folk

Seniorforsker Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet mener at vi de siste par årene har hatt en holdningsendring blant folk. Han tror konsekvensene av hva søppelet kan forårsake i naturen gir flere motivasjon til å bidra til frivillige ryddeaksjoner.

– Vi finner søppel overalt hvor vi leter, men vi har enda ikke god nok kunnskap om nøyaktig hvor skadelig det er. Men vi ser at det er skadelig for de dyregruppene som i økende omfang setter seg fast i søppelet eller forveksler det med mat, sier han.

Grøsvik mener holdningsendringen blant folk er vesentlig for å ta vare på livet i havet.

– Når vi ser konsekvensene av søppelet vil tilfører havet, er det den sterkeste motivasjonen til å endre holdningene våre, sier han.

Blikkstille vann, kun brutt av Hurtigruten er et vanlig syn over vannoverflaten i Trollfjorden. Foto: Marcus Krogtoft

Gamle synder

Oppryddingsaksjonen var det Hadsel undervannsklubb og Subsea Nord som tok initiativet til, men da Trollfjord Kraft fikk høre om aksjonen var de snare med å melde seg på.

Deler av skrotet på havbunnen stammer fra kraftutbyggingen i området for flere tiår tilbake.

– Det er noe vi har sluttet med og ønsker å rydde opp etter oss. I den grad vi har søppel langs bunnen her, så ønsker vi å få det opp og dit det skal, sier produksjonsleder Lars Mælen i Trollfjord Kraft.