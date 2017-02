– Gremmes over koblingen mellom idrett og våpenindustri

Slik ser Nammos helsides reklame for deres sponsing av hopplandslaget ut. Foto: Faksimile VG

Sokneprest Dirk Torsvik Gieselmann i Fauske har fått med seg reaksjonene på bildebruken hopplandslaget i en helsides annonse i norske aviser. På rekke, med det norske flagg i bakgrunnen, pryder hopperne annonsen for ammunisjonsprodusenten Nammo, som sponser hopplandslaget.

– Det er en ulykksalig sammenkobling av idrett, våpenindustri og nasjonalisme, sier soknepresten til NRK.

Annonsen har vært sammenliknet med en vervingsplakat for Waffen SS.

Men Dirk Torsvik Gieselmann går enda lenger i sin kritikk av Norges Skiforbund.

– At norsk idrett lar seg sponse av en våpenprodusent som bidrar til krig og død, er etter min mening helt usmakelig.

Verdens 10. største

Norge er verdens tiende største våpeneksportør og eksporterte ifølge Statistisk sentralbyrå SSB våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015.

Norsk våpeneksport Ekspandér faktaboks Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015.

Det var en økning på 600 millioner kroner og gjør at Norge er verdens tiende største våpeneksportør. Dette er et fall fra sjuende plass i 2013 og fra en fjerdeplass i 2008.

Det er særlig varegruppene «bomber, granater, torpedoer mm» og «patroner og deler» som har økt mye, ifølge Statistisk sentralbyrå , og storparten av eksporten har gått til andre land i NATO.

I gruppen «bomber, granater, torpedoer mm» ble det eksportert våpen for til sammen 1,1 milliarder kroner, noe som er 98 millioner kroner mer enn året før og den høyeste verdien for ett år som er notert i denne varegruppen.

Også i varegruppen «patroner og deler» var det kraftig vekst. Eksportverdien i 2015 var 523 millioner kroner, som er en økning på 50 prosent. Tallene baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og omfatter ikke fartøy og kampfly.

Av totalen på 2,4 milliarder kroner gikk 1,6 milliarder, eller rundt 70 prosent, til NATO-land.

USA har gjennom mange år vært den største kjøperen av norske våpen. I 2015 eksporterte Norge våpen for 855 millioner kroner til USA.

Av andre NATO-land er særlig Polen og Nederland gode kunder for norsk våpenindustri.

Land utenfor NATO importerte norske våpen for 776 millioner kroner, nesten dobbelt så mye som året før. Brasil var største importør med kjøp for 188 millioner kroner, mens Sverige og Sveits følger med henholdsvis 124 og 97 millioner kroner.

I Midtøsten var det en rekke land Norge eksporterte våpen til. De som kjøpte mest, var De forente arabiske emirater, som handlet for 38 millioner kroner, og Kuwait som importerte for 16,3 millioner kroner.

Qatar og Saudi-Arabia kjøpte norske våpen for henholdsvis 641.000 og 58.000 kroner.

For alle disse landene dreier det seg om eksport av varer innen gruppene «patroner og deler» og «våpen og våpendeler».

Den totale eksporten av våpen i verden i 2015 var på 12,7 milliarder dollar, noe som er rundt 450 millioner dollar lavere enn året før. Kilde: NTB

– Norsk våpenindustri framstår som svært anonym og tannløs. Det er nok for ikke å vekke oppmerksomhet og provosere kritikk. Som stor arbeidsplass har den også en slags vernet posisjon i vårt pengestyrte samfunn, sier sokneprest Dirk Torsvik Gieselmann.

– Jeg gremmes

Han mener at Nammos logo på norske hoppklær og i hoppanlegg, er med på å normalisere noe han mener ikke bør være normalt.

– Nemlig å bli søkkrike på andres lidelse og destruksjon. Jeg gremmes, sier nordlandspresten.

Dirk Torsvik Gieselmann tror det er helt bevisst at Nammo sponser kvinnehopp.

– Disse har ennå ikke den samme sponsorappellen som mennene. Når våpenindustrien først har fått innpass der, har de i vinter også fått plass hos mennene og utvider dermed synligheten innen norsk vintersport.

– Forankret på høyeste nivå

Markedssjef i hoppforbundet, Bjørn Einar Romøren. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nammo AS er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge, som driver innen forsvars- og romfartsindustrien. Staten har en eierandel på 50 prosent. Markedssjef Bjørn Einar Romøren sier Norges Skiforbund ikke har noen kommentar vedrørende avtalen med Nammo.

– Avtale med Nammo er forankret på høyeste nivå i norsk idrett, sier Romøren til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Sissel Solum i Nammo la seg mandag flat for kritikken mot flaggannonsen. At representanter for kirken stiller spørsmål om koblingen mellom våpenindustrien og skiidrett kommer ikke som noen overraskelse.

– Jeg forstår at noen ikke liker forsvarsindustrien, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Solum i Nammo. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg forstår at noen ikke liker forsvarsindustrien, men i Norge har vi et forsvar. Det er bred politisk enighet om at vi også skal ha en forsvarsindustri. Vi er en del av dette systemet og jobber under svært strenge lover og regler, sier Solum til NRK.

Kritikk fra paven

I 2015 fordømte pave Frans alle som produserer våpen eller investerer i våpenindustrien. – De er hyklerske om de kaller seg kristne, sa paven.

Kirkens nødhjelp, har gjennom kampanjen «Who takes the bullet» etterlyst bedre kontroll på norsk våpeneksport, for å sikre på at norske våpen produsert av Nammo ikke ender opp i land som er i krig eller bryter menneskerettigheter.

– Vi er glad for at soknepresten på Fauske fokuserer på norsk våpeneksport, men når det gjelder kritikken av Norges Skiforbund har ikke vi som organisasjon tatt stilling til koblingen mellom norsk våpenindustri og Norges Skiforbund, sier Therese Vangstad i Kirkens Nødhjelp.