– Gjør klar feltsenger til passasjerene

De første meldingene fra Bodø lufthavn var at de fleste hotellene var fullbooket, og at flyplassen skulle bistå med feltsenger for de reisende.

Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen forteller til NRK at de tilbyr feltsenger til de passasjerene som ikke får sikret seg hotellrom.

– Det ser ut til at en del får ordnet seg hotellrom. En del av hotellrommene som er booket er bestilt av personer som ikke kom seg til Bodø i dag på grunn av uværet. Vi håper det ordner seg for så mange som mulig. Vi setter opp feltsenger på flyplassen for dem som ikke får sikret seg hotellrom, sier lufthavnsjefen.

Hun forteller at Widerøe, SAS og Norwegian har bestemt seg for å kansellere alle avganger og ankomster fra Bodø lufthavn resten av kvelden.

Vil dette få konsekvenser for morgendagens flytrafikk?

– Problemene i dag vil nok skape litt problemer tidlig i morgen, ettersom det er få fly som står på flyplassen nå.

De reisende får nå pizza i terminalen på Bodø lufthavn. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Har stor medfølelse for de reisende

– Flyplassen har mer eller mindre vært stengt siden 13.15. Jeg kan bekrefte at flyplassen vil forbli stengt resten av kvelden, sier lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen til NRK.

Lufthavnsjef ved Bodø lufthavn Inger-Hilde Tobiassen sier at de jobber med å finne løsninger for de reisende. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Ifølge hjemmesidene til Avinor har det ikke landet et fly på Bodø lufthavn siden klokken 17.41, forrige avgang var klokken 12.42.

– Vi har stor medfølelse for passasjerene som har blitt rammet. Vi har gjort det vi kan for å holde åpent, og vi jobber så godt vi kan med å finne løsninger for passasjerene.

Flere fly som var på vei til Bodø før i dag måtte snu på grunn av uværet. Foto: FLIGHTRADAR24

Fly blåste inn i slepebil

Sent torsdag kveld skapte stormen igjen problemer på Bodø lufthavn, da et Widerøe-fly blåste inn i en slepebil på vei til gate.

– Det var så kraftig vind at flyet hev på seg. Vi satt på venstre side. Plutselig ser vi slepebilen komme mot oss og støtte borti propellen. Da skjønte vi at alt ikke var som det skulle være, forteller Svein-Magne Tunli, som var passasjer i flyet, til Avisa Nordland.

Widerøe bekrefter hendelsen, som skjedde torsdag kveld.

– Det var så glatt at vi ikke tok sjansen på å takse inn. Derfor ble det tilkalt personell for å taue flyet. Det er et forferdelig vær og ei vindrosse tok i flyet slik at bilen havnet i propellområdet, forteller kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Uværet har skapt store problemer i hele dag

Stormen har skapt store problemer over hele Nordland. På Helgeland har hundrevis vært uten strøm i mange timer. Flere fjelloverganger har vært stengt i lengre perioder og politiet anbefaler folk å la bilene stå.

På riksvei 82 ved Saura i Andøy, var det en trafikkulykke med to biler. Det var to personer som var involvert i ulykken. En av personene er kritisk skadet og ble hentet av ambulansehelikopter. Den andre personen slapp unna skader, og forlot stedet på egen hånd.

På riksvei 82 ved Saura i Andøy ble en person kritisk skadet etter en bilulykke. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

En buss med 40 personer ombord kjørte av veien i Bindal kommune. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Trond Vollen forteller til NRK at de fikk melding om en buss som hadde kjørt av veien ved Holm fergeleie i Bindal klokken 20.58.

– Brannvesenet var raskt på stedet og fikk ut de 40 personene som var om bord i bussen. Det er ikke snakk om alvorlige skader, og alle involverte er nå samlet i andre busser som er på stedet. Politiet har nettopp kommet til stedet, forteller operasjonslederen.