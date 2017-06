– Føltes som vi var på tur å få flyet gjennom frontruta

Flere har de siste dagene reagert på militære fly som tilsynelatende har flydd svært lavt over bebodde områder i Nord-Norge.

Marte Marie Salomonsen sammen med sin mann Stian Varem. Foto: Privat

Én av dem som fikk seg en ubehagelig overraskelse fredag var Marte Marie Salomonsen fra Rana.

– Jeg har aldri sett et fly gå så lavt over bakken. Med den spente situasjonen i verden i bakhodet, trodde vi først det var et fly på krigstokt, sier hun til NRK.

Hun forteller at flyet var relativt stillegående, hadde to propeller og var mørk i fargen.

– Det var ganske skremmende, og ungene i bilen ble redde. Det føltes som om vi var på tur å få flyet inn gjennom frontruta. Vi kunne nesten se piloten.

Fløy over området flere ganger

Familien var på Flostrand i retning Mo i Rana da de fikk farkosten foran seg. På bildet har det akkurat passert og er på tur bort.

Både Salamonsen og hennes mann Stian Varem reagerer.

– Hvis de har lov å fly så lavt over veier og bebygde områder, burde man i alle fall kunne forvente å bli informert.

En annen som reagerer er Knut-Ivar Johansen, fotograf fra Lofoten. Han fikk fanget et lignende fly på film under det han sier var flyets tredje tur over området der han bor, på Ramberg.

– Den siste gangen fløy det høyere enn de to første. Jeg har droneerfaring og anslår at det befant seg maks 230–240 meter over bakken. Det er greit at man flyr slik over ubebodde områder, men at man flyr så lavt over husene til folk synes jeg ikke er greit.

Knut-Ivar Johansen tok denne videoen med mobilen sin denne uken. Han sier han kunne kjenne lukten av eksos fra flyet. Du trenger javascript for å se video. Knut-Ivar Johansen tok denne videoen med mobilen sin denne uken. Han sier han kunne kjenne lukten av eksos fra flyet.

Tyske fly

Når pressevakt Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter får en beskrivelse av flyaktiviteten, forteller han at det etter all sannsynlighet er snakk om tyske fly som har vært på trening i Nord-Norge.

– De kan ligne på våre C-130J Super Hercules – som vi har fire av, men dette er fly av typen Transall C-160, forteller Moen.

Oberstløytnant Ivar Moen ved FOH forstår at folk kan reagere, siden militæret ikke har vært fullt så synlig de siste tiårene, men bemerker at det på 1980- og 90-tallet var mye høyere aktivitet i nord enn det er i dag.

Til motsetning til våre egne Hercules, som har fire propeller, har de tyske flyene to.

Moen forteller at to tyske fly opererte ut fra Bardufoss i forrige uke, mens det denne uken har vært tre fly i lufta. Disse har blant annet trent på lavtflyvning.

– Dette er ikke aktivitet som tyskerne gjør på egen hånd, men som er godkjent av norske myndigheter. De har lov til å fly ned til 1000 fot, eller i overkant av 300 meter, over bebygde områder. Det kan nok oppleves som lavere enn det egentlig er.

Over mer øde områder kan flyene gå helt ned til 300 fot.

Har forståelse

Moen har forståelse for at folk kan reagere når det flys så lavt, men poengterer at det å ha et operativt forsvar innebærer øving under realistiske forhold.

– Det betyr å trene der folk bor også. I stedet for å føle utrygghet bør folk tenke at vi trener for å gjøre hverdagen til folk trygg. Tilstedeværelse av egne og allierte styrker er ønskelig og noe man ikke trenger å være bekymret over – treningen skjer til alles beste.

Moen forteller at øvingen ble avsluttet i dag, og at de tyske flyene allerede har forlatt landet.