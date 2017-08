– Fæsterålen handler om så mye mer enn musikk

– Vi vil bidra til at barn og unge skal som vokser opp i Vesterålen i dag skal føle seg stolte. Stolte over å vokse opp i en ramsalt fiskeriregion og ikke minst stolte over dialekten vår, sier Caroline Meyer (42) i festkomiteen.

Slik har det ikke alltid vært, selv for den sprudlende og engasjerte ildsjelen.

Følte skam over dialekten

– Da jeg bodde i Oslo på 1990-tallet, kunne jeg kjenne på skammen over den brede dialekten min. Jeg forsøkte å gjemme den bort.

Nå hun nå er tilbake i Nord-Norge føler jeg hun det motsatt.

– Folk som bor her og snakker vesterålsdialekt må ta den plassen vi fortjener. Vi er en fargerik gjeng med fiskere, bønder og forskere for den saks skyld. Og snakker dritdigg, det skal alle unger være klar over, sier hun.

Meyer beskrives som en råskinn av en dame, og har vært nominert til «Årets Nordlending». Hun bidro blant annet til å få VG-lista til Sortland i 2015 og til å starte opp festivalen «Fæsterålen», som i år arrangeres for tredje gang.

Hun har nordnorsk kommunikasjonspris for å utøve kommunikasjon med sterk identitet, og er til daglig er hun ansatt i Deadline Media, et selskap som driver med film og media.

150 kilo rabarbra

Til tross for vind og regn var hele festivalområdet fylt opp med folk, og DeLillos, Julie Bergan og Zoo som de største publikumsfavorittene. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Festivalsjef Stein Inge Pedersen sier identitet, humør og generelt god stemning er stikkord for festivalen.

– Vi er stolt over å være selveste fiskeri-mekkaet i Nord-Norge, sier festivalsjefen.

Sjømat og andre lokale godsaker er også en viktig del av festivalen. Blant annet publikum samla inn 150 kilo rabarbra som skal serveres på pop up-restauranten, som kun serverer vestlandske råvarer.

– Dette handler om å vise fram regionen vår på en artig og ny måte. Vi vil at folk skal skjønne hvor bra det er her, sier Caroline Meyer.

– Den artige lillesøstera til Lofoten

Gos stemning i pop up-restauranten fredag kveld. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Tidligere har vi kanskje ikke helt hatt stoltheten over å være vesteråling. Lofoten har liksom vært den vakre storesøstera, men vi jobber med saken. Vi får være den morsomme lillesøstera, legger hun til.

Nicklas Pedersen skryter av hvor bra det på Fæsterålen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Meyer drar fram Vesterålens store sønn, Sivert Høyem, som er med å avslutte festivalen lørdag kveld.

– Han har vært viktig. Vi er eksepsjonelt stolt over ham. Han står for de verdiene vi mener vesterålingene står for. Han er hel ved. Han stiller ikke opp på hva som helst og sier det han mener. Det liker vi, sier Caroline Meyer.

Fredag sørget William Hut, Thom Hell, deLillos, Julie Bergan, Dj Sash, Zoo og Loveshack for god musikk og topp stemning på Fæsterålens første dag. Lørdag er det nok Vesterålens store sønn Sivert Høyem de fleste gleder seg til. Men også Hkeem, Ammunition, Drømhus, Thosebricks, Atle og Thosebricks spiller lørdag.