– Et lite håp for hvit jul

Meteorolog Ida Fossli tenner et lite håp for nordlendinger som ønsker seg en hvit jul. Temperaturene er ventet å synke fra i kveld, og kan komme under null. Dette kombinert med bygevær kan gi hvitt på bakken i deler av fylket. Men snøen blir uansett neppe liggende særlig lenge, forteller Fossli.