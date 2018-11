– Endringer i taxfree-salget av alkohol vil rasere flytilbudet i distriktene

Bakgrunnen er en ny utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet, som har sett nærmere på konsekvensene av å endre på taxfree-ordninga.

I dag er det Travel Retail Norway som har enerett på taxfree-salg i Norge, og slik har det vært siden 2004. Selskapet drifter gjennom leieavtaler med lufthavneieren Avinor.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) frykter for flyplassene i distriktene skulle taxfreeordninga bli endra. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Spørsmålet er om det fortsatt skal være slik. I 2014 begynte diskusjonen om heller Vinmonopolet bør overta taxfree-salget på norske flyplasser.

En diskusjon som fikk nytt liv i februar i år, da Senterpartiet la fram forslag om å la Vinmonopolet overta salget av alkohol i taxfreebutikkene.

KrF og SV ga støtte til forslaget, mens Arbeiderpartiet ville vente på regjeringens utredning, som altså nå er klar, og som kan leses her.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er klar på at rapporten viser at ting bør forbli som de er i dag.

– Endringer bil bety at flytilbudet i distriktene raseres, lyder advarselen.

– Setter økonomien ved flyplassene på spill

Slik det er i dag, bidrar de kommersielle inntektene langt på vei å holde liv i lufthavnene som sliter med økonomien. Disse lufthavnene er i flertall.

I utredningen står det at bare åtte av Avinors lufthavner driftes med overskudd. Underskuddet fra driften av de 36 andre lufthavnene utgjorde 1,2 milliarder i fjor.

I Avinors finansielle langtidsplan er det beregnet at inntektene fra taxfree vil utgjøre om lag 3,9 milliarder kroner i 2023. Alkohol står for om lag 1,3 milliarder av dette.

«På usikkert grunnlag har Avinor anslått at den samlede effekten kan bli 600 millioner til 1,6 milliarder i reduserte årlig taxfree-inntekter fra 2023», står det i utredninga.

– Gir vi Vinmonopolet enerett til alkoholsalg vil det medføre en betydelig risiko for økonomien til flyplassene, konstaterer Finstad.

Taxfree på Oslo lufthavn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Viktig kollektivtilbud

En konklusjon som har gjenklang i utredningen, hvor det blant annet står:

«Dersom Avinors taxfree-inntekter reduseres, vil dette antageligvis føre til nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet».

Finstad, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, peker på økte passasjeravgifter og færre flyruter som en sannsynlig konsekvens.

– For store deler av Distrikts-Norge er småflyplassene et viktig kollektivtilbud, og vi kan ikke risikere at flytilbudet svekkes.

Saken skal behandles i Stortinget før jul, opplyser han.

Egne rapporter

Avinor og Vinmonopolet la i september fram sine egne rapporter, og departementet skriver i utredningen at selskapene på en del områder er svært uenige.

Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet. Foto: Erik Thallaug

Uenighetene dreier seg om hva som vil bli de økonomiske konsekvensene av at Vinmonopolet overtar taxfree-salget.

Avinor hadde ikke anledning til å kommentere mandag kveld. Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet sier at de har kommet med fakta ut fra hvordan de ser saken.

– Vi fikk et oppdrag fra departementet om å se nærmere på hvordan vi ser for oss å drive taxfree på flyplasser. Ut fra våre beregninger ser vi at dette er noe vi vil klare helt fint. Så har vi og Avinor ulikt syn på hvordan dette vil påvirke inntektsgrunnlaget til Avinor

Fremover hadde i juni denne oversikten, som viser resultatet for flyplassene Avinor driver i dag: