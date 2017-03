– En tragedie at det raser på Tosenveien igjen

Mesta jobber på spreng utover kvelden i håp om at fylkesvei 76 skal kunne åpnes tirsdag morgen. Flere av gigant-steinblokkene som dundret nedover fjellsiden og sperrer veibanen må sprenges i småbiter dersom veien skal kunne åpnes.

I fjor var Tosenveien i Brønnøy stengt i flere måneder etter at en jordras tok med seg hele veien. Tidlig mandag morgen raste det igjen og på nytt er fire kommuner uten veiforbindelse til E6.

– Det er rett og slett en tragedie at dette skjer igjen. Når jeg ser på steinblokkene, får vi være sjeleglade for at ikke menneskeliv gikk tapt. Det kunne gått en personbil i dette raset, eller en buss full av folk, sier han til NRK mandag kveld.

Yrkessjåfører NRK har snakket med sier de lenge har fryktet nye ras på veien som binder ytre og indre Sør-Helgeland sammen. Ordføreren sier han forstår sjåførene.

– Krever handling

– Jeg hadde håpet at forsikringene vi har fått fra geologer om at området er sikret og veien er trygg skulle holde. Så skjer dette. Det er ikke bra, sier ordfører Johnny Hanssen. Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

– Jeg hadde håpet at forsikringene vi har fått fra geologer og Nordland fylke om at området er sikret og veien er trygg skulle holde. Så skjer dette. Det er ikke bra. Folk føler seg ikke trygge på veien når slike ras skjer kort tid etter hverandre.

Nå mener ordføreren at noe må gjøres for at trafikantene skal kunne føle seg trygge. .

– Vi kan ikke ha det på denne måten. Det er ikke akseptabelt. Dette er den eneste veien vi har, vi kan ikke belage oss på fergestrekninger som ikke er døgnåpne.

Store nedbørsmengder

Forut for steinraset på Sør-Helgeland har det vært store nedbørsmengder i områder. Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

Forut for steinraset på Sør-Helgeland har det vært store nedbørsmengder i områder.

Seksjonsleder for drift- og vedlikehold Lars Petter Kaski i Statens vegvesen sier til NRK at raset som gikk vest for Tosbotn ikke kan sammenliknes med kvikkleireskredet i fjor.

– Dette er to svært ulike typer ras. Her har store steiner rast ut fra en fjellskjæring, sier Kaski.

Stengt flere måneder

Det er mindre enn ett år siden Tosenveien var stengt i flere måneder etter at et voldsomt leirskred tok med seg fylkesvei 76 og tre hus i april i fjor.

Veien ble ikke åpnet igjen før i juli i fjor.