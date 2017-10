– En klok modell

Etter at Helse Nord opprettholder anbefalingen om å opprette et PCI-senter i Bodø, skriver fylkesrådsleder Thomas Norvoll i en pressemelding at det er avgjørende at Helse Nord evner å skape et godt, rettferdig og likeverdig helsetilbud i hele Nord-Norge.

– Det er en klok modell som også legger opp til at Universitetssykehuset fyller samfunnsoppdraget sitt i landsdelen, sier Norvoll.